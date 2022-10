Osvaldo Benavides, director y actor de la película Noche de Bodas fue captado junto con Ludwika Paleta en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado domingo y para las cámaras del programa de TV Azteca, Ventaneando, revelaron algunos detalles sobre la muerte de dos actores que participaban en el rodaje.

Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Curiel Pérez fueron hallados sin vida a sus 46 y 47 años, respectivamente. El fallecimiento se reportó el 13 de octubre, algo que conmocionó a todo el elenco del filme y a los familiares de los actores.

Por su parte, Osvaldo Benavides explicó algunos detalles sobre el fatídico suceso en el que el fuerte oleaje de la playa Majahual, Oaxaca se llevó la vida de sus colegas y reiteró que ellos no estaban trabajando cuando sucedió el hecho.

“Ellos no estaban trabajando, el seguro cubre el trabajo hasta donde entiendo, no soy un especialista en el tema. Como sea, nosotros que somos sus compañeros hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance para poder apoyar a los familiares”, puntualizó el actor.

Asimismo, Ludwika Paleta también expresó cómo fue para ellos vivir el difícil suceso, el cual la tiene bastante triste, ya que estaban culminando un gran proyecto y a la vez se enfrentaron a algo devastador.

“Tristes, obviamente. Es un momento muy agridulce porque terminamos una película lindísima que teníamos muchos años planeando y con una noticia muy lamentable de un accidente que fue trágico para dos personas cercanas a la producción”, señaló.

La actriz volvió a reiterar que el hecho habría sucedido fuera del espacio de trabajo, pero que aún así les removió emociones. “A pesar de que el accidente sucedió fuera de las grabaciones, nos vino a mover el piso a todos”, dijo.

Por otro lado, la esposa de Luis Manuel Gutiérrez comentó que a ella le avisaron de la desaparición de su marido hasta dos días después, a lo que Osvaldo Benavides respondió: “Nosotros también nos enteramos eventualmente, fue muy triste, fueron compañeros con los que convivimos seis semanas, yo quisiera respetar el dolor de la familia”, aclaró.

En cuanto a la investigación que se está llevando a cabo, Osvaldo Benavides dijo no estar muy al tanto. “Hay cosas que no sé, hay cosas que no estoy enterado y hay cosas de la investigación que desconozco también”.

De acuerdo con el reporte de Ventaneando, Marco Antonio Curiel Pérez fue velado en el Jardín Guadalupano de Ecatepec y su hijo expresó que estaba consternado por el suceso, que en realidad fue algo que nadie vio venir, según palabras de la misma producción de la película.

Cómo murieron los actores de Noche de Bodas

Luis Manuel Gutiérrez y Marco Antonio Curiel se encontraban en su día libre y decidieron adentrarse a las aguas de la playa de Majahual, pero al desconocer las condiciones del oleaje fueron arrastrados y murieron ahogados.

El hecho ocurrió el miércoles 12 de octubre, cuando el equipo dio por finalizada la jornada de grabación y quienes se metieron a nadar fueron tres actores, pues el que sobrevivió fue quien dio aviso a las autoridades que comenzaron con su trabajo de rescate.

La Coordinación de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que los tres hombres se quedaron atrapados en el oleaje del mar. Marco Antonio de 46 años murió al golpearse con una roca, mientras que el cuerpo de Luis Manuel estuvo desparecido.