Pese a estar alejado de los reflectores por largo tiempo, la gran fama del cantante Luis Miguel le impide mantenerse lejos de la polémica, ya sea por su serie biográfica o su vida personal, “El Sol” se encuentra en el ojo del huracán.

Recientemente trascendió que, supuestamente, el famoso intérprete de “La incondicional” estaría atravesando un muy mal momento a nivel emocional derivado de la pandemia de Covid-19 que afecta al mundo, así como de su ruptura con Mollie Gould.

Y es que según reveló un amigo cercano a la revista TV Notas, el cantante tendría tanto miedo por adquirir la enfermedad, al grado de que se ha aislado en un hotel exclusivo de Acapulco.

Si bien el cantante ha pasado parte de la pandemia en Estados Unidos, también ha pasado gran parte de ella en México, primero en casa de su amigo Miguel Alemán, y más recientemente un exclusivo hotel de Acapulco, donde se le ha visto, pero según se dice no sale de su habitación, sino hasta que ya no puede más y no hay gente en el lugar.

Hasta sus acompañantes deben de realizarse prueba Covid

Sobre si este aislamiento del artista lo ha pasado en soledad, la fuente consultada por TV Notas señaló que no ha sido así, pues sus elementos de seguridad siempre están al pendiente de él, mientras que una mujer lo ha visitado dos veces para tener intimidad, sin embargo, el miedo por contagiarse es tan grande que incluso les pide someterse a toda una serie de pruebas para evitar algún riesgo ante el nuevo virus.

Según su amigo cercano, en todas las ocasiones que lo ha visitado esta mujer, no se le ha permitido pasar a la suite sino hasta que se le aplique una prueba para detectar el Covid-19, y no es hasta confirmar que es negativa que se le permite pasar.

En torno a los rumores que apunta que Luis Miguel sostiene un relación con Mercedes Villador, al ser cuestionado si la mujer que lo visita es ella, el amigo de “Luismi”, dijo que no podía asegurarlo pues a pesar de que es muy parecida la mujer solo entra a la suite y sale sin cruzar palabra con nadie.

El “Sol” no brilla como antes

Supuestamente Luis Miguel estaría pasando un mal momento emocional a raíz de la pandemia, su ruptura y el poco éxito que tuvo la segunda temporada de su serie biográfica, la cual incluso fue tachada de aburrida.

Además justamente por la serie, Luis Miguel, podría enfrentar varias demandas por parte de su exsecretario José Pérez, Michelle Salas, Stephanie Salas y de Alejandro Asensi, quienes han hablado de demandarlo.

No quiere vacunarse

Pese a todas sus preocupaciones, lo que más preocupa a “Luismi” es el Covid-19 y aunque se pudiera creer que con la vacunación esto podría dejar de mortificarlo, supuestamente el cantante sería parte de las personas que no creen en la vacuna e incluso piensa que e tienen un chip con el que los gobiernos quieren controlar a la gente y se niega a ponérsela, señaló su amigo.

Según la fuente consultada por TV Notas, Luis Miguel teme al virus por las afectaciones pulmonares que ocasiona, lo que le da pavor al pensar que de contagiarse perderá la voz y no volverá a cantar nunca más.