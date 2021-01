A menos de dos semanas desde que tuvo su estreno en Netflix, el drama criminal de misterio Lupin está en camino de llegar a más hogares desde que se posicionó en los primeros lugares de las listas de sugerencia de la famosa plataforma de streaming.

Esto se debe a que Lupin ya cuenta con 70 millones de visitas a nivel mundial durante su primer mes, por lo que ha conseguido un récord para una producción de origen francés, esto de acuerdo a un informé que emitió la famosa plataforma de transmisión.

Esta serie ha superado las expectativas, pues sólo The Witcher ha llegado ha tener más vistas que Lupin con 76 millones según lo informado por Netflix. Mientras tanto, detrás de estas líderes del entretenimiento se encuentran Money Heist con 65 millones, Bridgerton con 63 millones y Gambito de Dama con 62 millones.

Luego del éxito, el actor Omar Sy, quien da vida al protagonista ha confesado estar sorprendido y sumamente feliz de que Lupin sea la primera serie francesa con fama de alcance internacional.

70 millions, that's insane!! 🎉

So proud that Lupin is the first French Netflix Original series to be so successful internationally !

That wouldn’t have been possible without you. 🙏🏾

Thank you all. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ

— Omar Sy (@OmarSy) January 19, 2021