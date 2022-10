El actor Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas de Harry Potter, falleció a los 72 años en el hospital Forth Valley Royal de Larbret en Escocia, informó este viernes el medio británico PA, que citó a su agente.

Hagrid es el gigante encargado de los jardines y bosques de la escuela de magia Hogwarts y en un comunicado de su agente, recogido por la BBC, señaló que “fue un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, y que le ha hecho recibir un río de cartas de fans cada semana durante los últimos 20 años”.

Durante el especial que sacó HBO sobre Harry Potter a inicios de año, Coltrane relató lo que significó interpretar al mítico personaje que se ganó el cariño del público y se mostraron escenas de su última toma en la famosa saga del mago.

Nació en Escocia como Anthony Robert McMillan el 30 de marzo de 1950 en Glasgow y comenzó su carrera en la comedia y el teatro, también dominó la pantalla en dos películas de James Bond durante una ilustre carrera a ambos lados del Atlántico.

Después de graduarse de la Escuela de Arte de Glasgow, continuó sus estudios de arte en Moray House College of Education en Edimburgo.

Una de las primeras en externar su pesar fue la escritora británica de Harry Potter, J.K. Rowling, quien escribió en su Twitter: “nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunado de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él. Envío mi cariño y más sentido pésame a su familia, sobre todo a sus hijos”.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 14, 2022