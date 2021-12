La icónica vedette Lyn May reveló que le fue infiel a su marido con el legendario cantante mexicano Vicente Fernández y confesó que el aclamado “Charro de Huentitán” estaba tan prendado por ella que, incluso, llegó a los golpes con su esposo.

Lyn May lamentó el sensible fallecimiento de Vicente Fernández quien perdió la vida el pasado 12 de diciembre a los 81 años de edad y confesó algunos detalles de la relación amorosa que mantuvo con “El Ídolo de México” cuando ambos estaban casados.

En entrevista exclusiva para el programa de televisión “De Primera Mano”, la actriz originaria de Acapulco, Guerrero, relató que sostuvo un tórrido romance en su juventud con Vicente Fernández y recordó la fama de mujeriego que tenía el intérprete de “Mujeres Divinas”.

“TUVIMOS UNA RELACIÓN, PERO, TE DIGO, POR RESPETO NO PUEDO DECIR NADA, YO PIENSO QUE TODOS SABÍAMOS QUE ERA OJO ALEGRE, Y QUE TENÍAMOS RELACIONES CON ALGUNAS COMPAÑERAS TAMBIÉN, NO NADA MÁS YO, Y TRABAJANDO JUNTOS, ¡PUES IMAGÍNATE!”, DECLARÓ.

Seguir leyendo: Irina Baeva como Barbie de carne y hueso en coqueto conjunto deportivo

La actriz acapulqueña de 68 años de edad detalló que Vicente Fernández le demostraba su afecto cada vez que se encontraban y recordó que en una ocasión Chente se enfrentó a golpes con su esposo y tuvo que intervenir su hermano para detener la pelea.

“UNA VEZ YO ESTABA CASADA Y ÉL ME ABRAZÓ, PERO NO SE DIO CUENTA QUE VENÍA MI ESPOSO ATRÁS DE MÍ, ESTUVO MUY FUERTE LA PELEA. ¡A GOLPES POR MÍ!. MI ESPOSO VENÍA ATRÁS DE MI PORQUE SE QUEDÓ SALUDANDO Y CUANDO VICENTE ME TENÍA BIEN ABRAZADA, BESÁNDOME, VIO AQUÉL Y SE LE FUE ENCIMA. ENTONCES SE AGARRARON A GOLPES, Y PUES ESTUVIERON PELEANDO POR MUCHO TIEMPO, HASTA QUE MI HERMANO LOS SEPARÓ”, RELATÓ.