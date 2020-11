El domingo pasado el mudo del espectáculo se conmocionó tras darse a conocer la repentina muerte de la productora Magda Rodríguez, quien tan solo el viernes pasado había concluido con creces una semana de trabajo más al frente del programa Hoy, al lado de su equipo de conductores y compañeros de producción.

La productora de televisión, una de las más exitosas de la televisión nacional, concedía apenas el 29 de octubre pasado la que se convertiría en su última entrevista: Rodríguez acudió entonces a la inauguración de una marca de cosméticos y a su llegada la prensa le preguntó su opinión sobre la boda de la actriz Ninel Conde.

En ese momento su respuesta no llamó mucho la atención, sin embargo, días después de haberla concedido, y tras un análisis detallado por parte de la prensa, surgieron especulaciones sobre si la productora habría anticipado su muerte.

“Mi mamá decía ‘Dios avisa’”

Durante la entrevista Magda Rodríguez dio su postura sobre del enlace religioso entre Ninel Conde y el empresario Larry Ramos, en aquel momento aseguró a los periodistas congregados: “mi mamá decía, ‘Dios avisa’, yo creo mucho en eso, si yo vengo para acá y se me poncha la llanta, ¿sabes qué hago? Me regreso a mi casa. Se me poncha la llanta, luego me atropellan y luego insisto en venir, bueno, le dices a Dios, ¿Dios por qué no me dijiste?, y él te estuvo avisando”, señaló la productora en el video captado por algunos medios de espectáculos.

Ventaneando fue uno de los medios que compartió la grabación en donde se ve a la exitosa productora bromear con la prensa, fie a su estilo ameno y divertido, no por ello menos serio a la hora de abordar algún tema relevante.

En aquel momento la también productora de Guerreros 2020 reveló que como buena profesional, un día antes se encontraba buscando la exclusiva con Ninel Conde para preguntarle si la invitaría a la ceremonia, para así poder darle cobertura al enlace. Sin embargo, Rodríguez confesó que el “Bombón asesino” le aseguró que sería un evento bastante íntimo y que solo estaría presente su familia, pero que sí la tenía contemplada para la boda que se llevará a cabo el siguiente año.