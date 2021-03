Frankie Muniz sorprendió a sus casi medio millón de seguidores en Instagram tras publicar una serie de postales en donde presume a su hijo recién nacido, el actor, famoso por protagonizar la exitosa serie Malcolm el de en Medio, había dado a conocer en septiembre pasado en sus redes sociales la noticia que se convertiría en padre.

En aquella ocasión compartió junto a su pareja, Paige Price, un video en donde informaban que se encontraban viviendo una nueva etapa en sus vidas; “experimentando un milagro de la vida real por primera vez”, aseguró en la grabación el famoso actor. Algunos meses después de este anuncio, a mediados de febrero de 2020, Muniz se casó con Page, con quien llevaba cuatro años de relación.

Mes y medio después el también músico uy productor conquistó las redes con la noticia del nacimiento de su pequeño: “Mundo, conoce a mi hijo Mauz Mosley Muniz. Nació el 22 de marzo a las 11:15 AM. Ese fue el momento en que mi vida cambió para siempre. Había escuchado que lo haría, pero nunca hubiera esperado el impacto que tendría en mí al ver a mi hijo. Honestamente, no sabía que era posible amar algo tanto como yo lo amo a él”, compartió Muniz en Instagram, junto a una serie de cuatro fotografías junto al bebé recién nacido.

“El momento en que mi vida cambió”

La serie de fotografías compartida por el protagonista de Malcolm el de en Medio, inicia con la imagen del recién nacido Mauz, quien fue captado junto a un letrero con su nombre completo, la fecha de su nacimiento y su peso (7 libras). En las demás postales aparece Frankie Muniz sosteniendo a su hijo en brazos y en otra captura se ve al pequeño Mauz en brazos de su madre, Paige Price.

“Me tomó mucho tiempo publicar porque he estado 1000% obsesionado con él, ya me esforcé por hacer que cada momento que vive en la tierra sea lo mejor posible. Me sentí muy emocionado el otro día mientras reflexionaba sobre la suerte que tenía de tener la esposa más increíble y ahora el hijo más increíble y pensé que todo lo que quiero de ahora en adelante es hacer del mundo un lugar mejor para ellos,” comentó en la publicación el actor estadounidense.

“Incluso he optado por renunciar a mis motocicletas y seguir escuchando K-LOVE en la radio mientras conduzco al límite de velocidad. Te amo Mauz. Te amo @pogmuniz”, continuó en su mensaje el actor de 35 años; ”Hemos viajado por el mundo y hemos vivido todas estas oportunidades únicas en la vida. Aunque todavía creemos son los pequeños momentos entre los grandes los que te hacen sentir más feliz, nada se compara con escuchar los latidos del corazón de tu pequeño “, concluyó Muniz.