Cristy Nodal, mamá de Christian Nodal, se pronuncia ante demanda de Universal Music.

Tras la reciente entrega del Premio lo Nuestro, que se llevó a cabo en Miami, Florida, donde entre otros premios Christian Nodal se llevó el reconocimiento a Mejor Artista de Regional Mexicano, es su mamá quien rompe el silencio sobre la demanda que interpuso Universal Music por presunto fraude genérico.

Cristina Nodal y JaimeGonzález, papás del intérprete, son acusados de simular contratos en los que se atribuyen la titularidad de todos los temas que Christian grabó estando bajo la disquera Universal, temas que la empresa podría distribuir, vender y reproducir sin previo consentimiento del artista, puesto que son de su propiedad.

Hace unos minutos, Cristy Nodal aprovechó el triunfo de su hijo en dicha entrega de premios para romper el silencio en torno al proceso legal que Universal Music levantó en contra de ella y de su esposo.

“¡Felicidades hijo que orgullo Nodal! Después de 2 años de lucha para que no apagaran tu voz y tú talento aquí sigues en el ruedo. ¿Qué no podrías presentarte hoy? ¿Qué no podrías cantar tus propias canciones? ¿Qué nadie te respaldaría? y que bla bla bla. ¡Gracias Dios! Gracias Sony Music por todo el apoyo. Gracias a todos sus fans que están siempre con él. Tiempo al tiempo”, escribió la mamá de Christian Nodal en su cuenta oficial de Instagram.