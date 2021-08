María Conchita Alonso ha dado qué hablar por sus polémicas teorías y declaraciones sobre el covid-19, asegurando que fue algo creado “por personas para fastidiarnos”. Pese las críticas que ha recibido, la actriz, quien mantiene una amistad con Paty Navidad, arremetió en contra de Pepe Aguilar por exigir a sus trabajadores qué se apliquen la vacuna contra el virus.

En una entrevista con Sale el Sol, María Conchita Alonso -quien sostiene no se pondrá la vacuna anticovid- se mostró en desacuerdo con Pepe Aguilar, esto luego de que el cantante del regional mexicano asegurara que todos sus empleados y colaboradores deben tener su esquema de vacunación completo si desean trabajar y acompañarlo en su próxima gira.

La actriz señaló que ha estado en contacto con Paty Navidad pese a que dio positivo a covid-19 hace unos días durante las grabaciones del reality MasterChef Celebrity, el cual se realiza en los foros de TV Azteca. María Conchita Alonso comentó que la actriz mexicana se encuentra estable tras contagiarse.

Aseguró que Paty Navidad sí cree en el virus, al igual que ella pero existe cierta información en la que no confían. Señaló que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Claro que sí cree en el virus, ella jamás ha dicho que no cree en el virus, ella dice lo mismo que yo: no creemos mucho en lo que dicen respecto al virus. Creemos que es una ‘plandemia’, no es una pandemia, y por supuesto que lo cree y le dio como me dio a mí. La gente lo malinterpreta. Ella jamás ha dicho que no cree que existe. Claro que existe“, indicó.