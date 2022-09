El pole dance se ha convertido en el deporte preferido de las celebridades y cada vez más famosas comparten sus mejores pasos de baile desde las alturas gracias al apoyo del tubo; aunque los nombres de Itatí Cantoral y Martha Higareda destacan en esta disciplina tan popular, una de las reinas que lleva años practicándolo es María León. De hecho, en más de una ocasión la cantante ha presumido su talento y este fin de semana no fue la excepción.

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde la también actriz acumula más de dos millones de seguidores, compartió una nueva rutina de pole dance al ritmo de Manuel Turizo con la que elevó la temperatura y demostró, una vez más, que tiene una de las figuras más envidiadas del mundo del espectáculo gracias a su intenso entrenamiento que no deja ni en los días de vacaciones o de descanso. La novedad es que en esta ocasión conquistó a todos al estar con la mejor compañía.

Y es que mientras María León se encontraba dando sus mejores pasos y contoneo de caderas desde el piso, así como algunas vueltas desde la altura y bien sujetada del tubo, que es la herramienta principal a la hora de practicar pole dance, su perrita Mikaela se mantenía atenta a los movimientos, pero terminó por interrumpir la rutina para recibir unas cuantas caricias.

“Hace 8 años llegó esta bolita de pelos a mi vida, llegó a darme un hogar y una familia lejos de los míos y de casa. Su compañía y amor incondicional no se lo voy a poder pagar nunca, no hay mimos, caricias ni salidas al bosque que compensen todas las veces que me ha llenado de alegría y me ha rescatado de la tristeza”, se lee en la publicación.