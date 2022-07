Luego de la polémica que se generó por la parodia que La Cotorrisa hizo sobre los momentos previos a la muerte de Paco Stanley, y Mario Bezares la recreó, Ricardo Pérez y Bezares respondieron a las críticas y negaron que se trate de una burla hacia el asesinato de Pacorro.

Hace unos días causó controversia que los integrantes de La Cotorrisa recrearon, a forma de parodia, el momento en que el 9 de junio de 1999 Mario Bezares habría ido al baño de El charco de las ranas, mientras Paco Stanley salió del restaurante, poco antes de que lo acribillaran y muriera.

Este video lo recreó Bezares con su familia, lo que causó que el escándalo tomara más fuerza, pues el presentador en su momento fue señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen y estuvo en la cárcel mientras se llevaban a cabo investigaciones, aunque salió en libertad por falta de pruebas.

Fue por ello que Paul Stanley estalló contra Mario, cuestionando qué tanta supuesta responsabilidad pudo haber tenido el compañero de su padre en el asesinato y señalando que era una “bajeza” burlarse de esa situación.

Por tanto, Mario Bezares salió a defenderse el viernes 29 de julio a través del programa De Primera Mano, donde aseguró que su intención nunca fue lastimar al público ni a Paul con el contenido que sube a sus redes sociales, así como argumentó que utilizó este “chiste” porque es algo común en el mundo de la comedia.

“Jamás haría yo eso (burlarme), jamás fue una cuestión así. Yo me burlé de mí mismo, de una situación que yo pasé ese día del asesinato y no fue en El charco de las ranas (que recreé la escena), fue en el Rey del cabrito, que estamos aquí en Monterrey porque yo no he ido a la Ciudad de México (…) Y sí se me hace como muy agresivo lo de ‘Mario Bezares se burla del asesinato’ de mi amigo Paco Stanley, no, imposible”

El presentador aseguró que para él y su familia fue un “infierno” el asesinato de Paco, así como el proceso que él atravesó, pero es algo que ya superaron y por ello es que pueden retomar la situación como el chiste común que es, según mencionó.

Aunado a ello, reveló que la versión difundida de los hechos no se habría apegado a lo que verdaderamente sucedió, pues Paco Stanley habría ido con él al baño, no fue solo.

“Es un chiste urbano de toda la vida. Eso es justamente lo que pasó es una situación que a mí me pasó y que justamente se manejó de que yo me quedé en el baño mientras ejecutaban… y no es cierto; los dos entramos al baño, él sale primero, yo me quedo después porque no somos robots para terminar al mismo tiempo y es cuando sucede todo esto y es cuando se viene este chiste que todo el mundo utiliza y todo mundo lo hace”

También dijo que, según él, este video no lastimó a nadie, pues la burla iría directamente hacia él, no hacia la muerte de Pacorro.

“Es que no estoy lastimando a nadie, estoy haciendo una simple broma conmigo mismo, es un humor negro que yo utilizo y no estoy lastimando a nadie ni estoy provocando a nadie ni estoy insultando a nadie porque simplemente me estoy madre*ndo a mí mismo”

Por otro lado, Ricardo Pérez, uno de los integrantes de La Cotorrisa, también se defendió en un programa de TV Azteca, pues mencionó que quienes se ofendieron no tienen que ver con el caso y, por el contrario, quien pudo haberse mal su parodia, Mario Bezares, también lo tomó con buen humor.

“Siempre se ofende la persona a la que no le incumbe. Es muy agradable ver que la persona que si acaso se podía ofender se lo tomó con el sentido del humor con el que nosotros lo hicimos”, apuntó.