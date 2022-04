Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, dio a conocer que las mentes más importantes de la compañía llevaron a cabo un retiro creativo para planificar la Fase 5, la cual estará conformada por una década de películas. Así lo dio a conocer el diario The Hollywood Reporter, el cual retomó algunas citas del importante directivo.

Los planes de Marvel para la Fase 5

El presidente de Marvel Studios dio a conocer que esta planificación a 10 años ya está completamente terminada y detallada con los audiovisuales que saldrán en los próximos años, sin embargo, no develó ningún detalle ni la fecha de arranque de la Fase 5.

Por ahora Marvel está concentrada en darle su espacio a la Fase 4 y culminarla. En esta etapa le han abierto las puertas al multiverso y se han centrado en expandir sus franquicias mediante Disney+.

“Este calendario nos va a llevar a través de la próxima década. Esas películas que tenemos en mente son únicas y especiales, y están destinadas para los cines”, señaló en primera instancia Feige, quien agregó que “han vuelto” tras superar los retos que trajo la pandemia con el éxito de ‘Spider-Man: No Way Home’.

El multiverso no se detiene

A pesar de que Feige no dio más detalles sobre la Fase 5, reveló que el multiverso no se detendrá y será una de las herramientas narrativas características de esta etapa. Por otro lado agregó que habrá personajes que nunca han estado en la pantalla grande.

“En los próximos diez años, habrá personajes que ya existen, nuevos personajes y nuevas herramientas narrativas, como el multiverso”, ha añadido Feige.

