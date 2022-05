Barbie, producto estrella de Mattel, sigue evolucionado y ahora presenta más muñecas con los cuales varios niños de la población se sentirán identificados.

En años pasados ya había presentado Barbies con vitíligo, de diferentes razas, formas, no binarios y ahora expande ese universo e introduce una línea que incluye un Ken con vitíligo, una con una pierna ortopédica y otra con aparatos auditivos.

Para ayudar a garantizar que la marca retratara con precisión el aparato auditivo, Barbie se asoció con la doctora Jen Richardson. “Me siento honrado de haber trabajado con Barbie para crear un reflejo preciso de una muñeca con aparatos auditivos”, dijo Richardson en un comunicado.

“Estoy más que emocionada de que mis pacientes jóvenes vean y jueguen con una muñeca que se parece a ellos”, agregó Richardson. En 2020, Mattel presentó una muñeca Barbie con vitíligo para “permitir que los niños interpreten aún más historias que ven en el mundo que los rodea”.

