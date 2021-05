13 de mayo.-Sin duda hay personajes a los que se les debería retirar el título de “famosos” simplemente por el hecho de haber mantenido una relación con alguna celebridad; tal es el caso de Mayeli Alonso. La mujer fue detenida en el aeropuerto de Los Cabos, Baja California, por agredir a una mujer.

La exesposa de Lupillo Rivera que apareció en el reality show “Rica, famosa, Latina”, agredió a una trabajadora de la aerolínea Volaris después de que esta le hizo un cobro de mil 500 dólares por un maleta.

Mayeli Alonso perdió su vuelo después de que ocurrió esta situación penosa en las inmediaciones del aeropuerto, pero el caos no terminó ahí pues la empresaria empujó y agredió a la trabajadora de la aerolínea que la atendió en el mostrador.

Todo comenzó porque en un primer momento le indicaron a la exesposa de Lupillo Rivera que podía abordar el avión con una maleta voluminosa y pasarla como “equipaje de mano”; pero al momento de acudir al mostrador le indicaron que por exceso de equipaje tenía que pagar mil 500 dólares o algo así como 30 mil pesos mexicanos.

Evidentemente, esta situación hizo enfurecer a la mujer que durante un tiempo se ha posicionado en redes sociales por su extravagancia, así como por la personalidad tan problemática que posee.

“La aventé a la vrga, ¿por qué? Ustedes son unos irrespetuosos y unos c*leros, pinche gente c*lera. Te dije que la cobraras y ustedes no me vayan a tocar si no te pones guantes”, se puede escuchar en el video que compartió Mayeli Alonso, quien se expresó con palabras altisonantes.

Mayeli Alonso subió a sus redes una Instagram Storie en donde indicó que ya había salido de la delegación en la que la retuvieron después de haber sido detenida por agredir al personal de la aerolínea; indicó que más tarde daría información sobre lo que pasó en Los Cabos, Baja California.