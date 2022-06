Guillermo del Toro partió como una de los cineastas más asediados por la prensa internacional mientras se llevó a cabo La 75.ª edición del Festival de Cannes 2022 del pasado 16 al 28 de mayo. Ahí, el importante director nacido en Guadalajara, Jalisco, tuvo la oportunidad de hablar sobre su presente, pasado y futuro como cineasta, así como de sus apuestas cinematográficas.

Sin embargo, dejó atónitos a propios y extraños cuando señaló a la violencia en México como la causa que lo orilló a dejar su estado de residencia.

Fue en una reciente entrevista para el Festival de Cannes de poco más de 9 minutos, donde el ganador al Oscar en la categoría de “Mejor Director” y “Mejor Película” por The Shape of Water (2017) destapó que a él le hubiera gustado quedarse “toda la vida en México”, pero el secuestro de su padre cambió a su familia y no tuvieron más remedio que mudarse.

“Me hubiera quedado en México toda mi vida, pero el secuestro de mi padre en 1998 cambió mi vida. Empecé haciendo películas en Estados Unidos porque tenía mucho dinero por mi primera película en México, Cronos. Empecé a trabajar en la industria americana, después pensé que me quedaría haciendo películas españolas, entonces… nunca estuvo planeado, solo pasó”, rememoró con notoria nostalgia el también guionista de 57 años.

En esa misma intervención, Guillermo del Toro comentó que dentro de sus planes a futuro como guionista está el dirigir una versión de la obra de la dramaturga Mary Shelley: “Mi sueño sería hacer mi versión de Frankenstein” declaró.

“Esas dos obras representan lo que yo soñaba que quería hacer cuando era un niño, cuando era muy joven”, enfatizó del Toro, quien ha ejercido esta semana de moderador en una serie de debates organizados por Cannes con grandes cineastas sobre el futuro del cine.

Esto no es lo único y es que la presencia de Guillermo del Toro llamó fuertemente la atención en Francia por diversas situaciones que se presentaron durante el evento cinematográfico más importante del año y es que un momento que quedó marcado durante los primeros días de gala fue cuando se echó un “palomazo” con el también reconocido histrión mexicano, Gael García Bernal.

Dicho momento quedó registrado por los miles de asistentes que se dieron cita en una conferencia de prensa en el Festival de Cannes. Ahí Gael García y Guillermo del Toro hicieron presente su distintivo mexicano e interpretaron el icónico tema de José Alfredo Jiménez, Ella.

Gael García, comenzó su intervención diciendo “Fantástico, nada más queda decir…” y a continuación entonó “me cansé verdaderamente de decirle yo…”, se escucha en un audiovisual recuperado en Twitter que se volvió viral el cual fue compartido por primera vez por Elsa Keslassy.

Mientras otros actores y actrices aplaudían integrados, la voz de Guillermo del Toro se sumó para completar la estrofa “… sin ella de pena muero ya no quiso escucharme”, se puede escuchar.

Cuando el par de talentos mexicanos ya daban por terminada la se acercaron al mismo micrófono para abrazarse y concluir la canción, incluso lograron gritos de charro y el director del Laberinto del Fauno (2006) lanzó un espontáneo: “¡Ah jijo de la ching*da!”. “Si sus labios se abrieron fue pa’ decirme: ‘ya no te quiero’”, entonaron.

Entre los miles de comentarios recuperados vía Twitter, se encontraron decenas de “¡Viva México!”, emojis de la bandera nacional y mensajes como “Fantásticos”, “Bien dicen que los mexicanos somos un desmadr*” y “Donde estaba la estatua de Colón pongan una de Guillermo del Toro, mejor”.