Ni Ariana Grande, ni Daft Punk, ni Rosalía acompañaron a The Weeknd en el show de medio tiempo del Super Bowl LV, que se realizó la noche de ayer en el Raymond James Stadium, de Tampa. Y así el canadiense sorprendió a sus seguidores al actuar en solitario, durante 14 minutos en el espectáculo deportivo.

El show inició con el artista canadiense a bordo de un auto clásico, con una escenografía de Las Vegas, en las gradas del estadio, desde donde interpretó “Starboy” y “The Hills”, dos de sus canciones más populares, luciendo su singular chaqueta roja y camisa y pantalón negros.

Pasillos

Acompañado de fuegos artificiales y un juego de luces, el músico fue moviéndose por varios puntos, como cuando interpretó “Can’t feel my face”, se encontraba en un laberinto rodeado de espejos y de varios bailarines, quienes salieron vestidos con el atuendo del cantante, en uno de los pasillos internos del Raymond James Stadium.

Para “I feeling it coming”, se desplegó una enorme pantalla, en la que se proyectaba un cielo estrellado y la luna llena; mientras del otro lado una lluvia de fuegos artificiales iluminaban las tribunas en donde los miles de asistentes trataban de bailar y aplaudir la actuación.

Unos segundos después, decenas de bailarines luciendo un saco rojo, pantalón negro y la cara vendada, se ubicaron en el césped para realizar una coreografía multitudinaria a la espera de que The Weeknd apareciera en medio del campo de juego, desde donde puso a todos a saltar con “Blinding Lights”, uno de sus más grandes éxitos, y con el que cerró el show.

After hours

El canadiense alcanzó la cima de popularidad con el éxito “Can’t feel my face”, incluida en su segundo álbum de estudio, Beauty Behind the Madness, que llegó al primer lugar de la lista Billboard 200 en 2015 y ganó un Grammy. Ha tenido otros tres álbumes populares, incluyendo el más reciente, After hours, lanzado en marzo.

El año pasado, encabezó la lista Hot 100 de Billboard por quinta ocasión con el sencillo “Blinding Lights”. También ha ganado Grammys por su álbum Starboy y fue nominado al Oscar por la canción “Earned It”, de la cinta Fifty Shades of Grey.

Roc Nation y el productor nominado al Emmy, Jesse Collins fueron los productores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo. Collins había anticipado que deseaba montar un show en vivo que fuera con detalles cinematográficos, pero no convenció al público, ni a usuarios de las redes.

Abel Tesfaye se suma a la lista

El artista, cuyo verdadero nombre es Abel Tesfaye, se suma a una lista de músicos famosos que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl, como Madonna, Beyoncé, Coldplay, Katy Perry, U2, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Michael Jackson y el del año pasado de Shakira y Jennifer López, entre otros.

En redes sociales hubo memes y críticas para el canadiense, en donde se publicó que quedó muy lejos de la emoción de U2 tras el 11-S, de The Rolling Stones, de un enérgico Bruce Springsteen o de la conexión que tuvo Prince con la audiencia.

Datos del evento