El grupo Menudo es recordado por ser la boyband (banda de chicos) más importante en la historia de la música latina; sin embargo, sus integrantes continúan revelando la gran cantidad de abusos, tanto sexuales como físicos y laborales, que vivieron.

A través de un nuevo documental llamado “Menudo: Por siempre joven”, publicado en HBO Max, varios de los integrantes del famoso grupo puertorriqueño hablan de los abusos laborales que vivieron dentro de la banda por parte de Edgardo Díaz, productor y mánager, así como el abuso sexual de amigos de la mente maestra detrás de la agrupación.

Uno de los relatos más directos y escalofriantes fue el de Ángelo García, quien se unió a la famosa banda con 11 años de edad, donde afirma que fue violado en reiteradas ocasiones durante su permanencia en Menudo, entre los años 1988 y 1990.

Ángelo García cuenta que un hombre llegó a su habitación de hotel y le ofrecía alcohol.

“Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía las marcas de quemaduras en mi cara por la alfombra… Estaba muy confundido y no entendía nada”.