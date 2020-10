El actor conocido por interpretar a Killmonger en ‘Black Panther’ reveló que está produciendo una película de ‘Static Shock’ para el Universo Extendido de DC Comics (DCEU) y parece que no es su única aspiración detrás de cámaras, ya que Michael B Jordan podría dirigir ‘Creed III’.

‘Creed’ fue una película de 2015, dirigida por Ryan Coogler, mostró la historia de Rocky Balboa afectado por el cáncer convertirse en el mentor del personaje de Jordan, Adonis “Donnie” Johnson Creed, hijo de su amigo Apollo.

En la secuela de 2018, ‘Creed II’, Steven Caple Jr. se hizo cargo de la dirección y en esta se vio a Rocky dirigiendo a Donnie en una pelea contra Viktor Drago, interpretado por Florian Munteanu, el hijo de Ivan Drago, quien acabó con Apollo Creed en ‘Rocky IV’.

En un reciente artículo sobre MGM y la franquicia James Bond, un sitio estadounidense dio a conocer que la compañía está trabajando en otra película de la saga de Rocky y Michael B Jordan podría dirigir ‘Creed III’.El artículo no revela más información sobre la posible tercera entrega de la serie derivada de Rocky, pero esto podría marcar el debut de Jordan como director.

El actor aún no ha comentado la noticia. Sin embargo, en el libro ‘A Life in Movies: Stories From 50 Years in Hollywood’, el productor de Rocky, Irwin Wrinkler, reveló que ofreció a Jordan la oportunidad de dirigir y protagonizar ‘Creed III’.Aunque es probable que ‘Creed III’ vea el regreso de Jordan como Adonis Johnson Creed, es poco probable que Sylvester Stallone aparezca en la película.

A principios de este año, el legendario actor reveló que no espera hacer una aparición.

“ Bueno, creo en la película ‘Creed’, eso es posible que sea su final, pero nunca le digo que no a Rocky, porque tengo un par de ideas “, señaló Sylvester Stallone.

El año pasado, Jordan comentó que “definitivamente” hay planes para hacer ‘Creed III’, aunque se desconoce la trama de la misma.