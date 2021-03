Andrea Legarreta reaccionó a las declaraciones que hizo su esposo Erik Rubín en el programa del Escorpión Dorado en Youtube.

La conductora del matutino “Hoy” se mostró molesta tras ser cuestionada por los medios de comunicación y señaló que después de 21 años de matrimonio “sabemos nuestras historias, sabemos nuestros noviazgos”.

Legarreta también dijo que sabe perfectamente el tono divertido que tiene el programa, además de que el Escorpión Dorado es un amigo cercano.

Al finalizar, la conductora indicó que no está molesta por el pasado de su esposo.

“Yo que soy su esposa no estoy ofendida, no estoy asustada, no estoy preocupada, no me siento indignada”.