Como nunca antes, la actriz mexicana Grettell Valdez se sinceró sobre los momentos más difíciles de su vida, como su infancia en Querétaro o la depresión que sintió cuando se divorció, y entró en detalle sobre el difícil proceso que vivió para salir adelante.

Durante una entrevista concedida al canal de YouTube de Yordi Rosado, Grettell Valdez habló sobre su infancia y reveló que no fue reconocida por su padre biológico.

“Yo nací en Querétaro, en un pueblito que se llamaba ‘El Pueblito’, mi mamá estaba chava, y luego me cuenta, la primera vez que tuvo relaciones con mi papá se embarazó (…) pero mi papá nunca me reconoció”. “La historia que yo sé es que estaban muy inmaduros en esa época, yo creo, y los papás de él le dijeron que le estaban enjaretando a un niño. Entonces no me reconoció y yo no tengo el apellido de él”, continuó la intérprete, quien agregó que su tío, el actor Guillermo Smythe, fungió como una figura paterna en su vida.

Después de narrar este pasaje, la antagonista de exitosas telenovelas como Lo que la vida me robó relató cómo se convirtió en una actriz reconocida y los retos que tuvo que superar para estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

“Me acuerdo que vine a México cuando tenía 17 años. Yo me vine a México no porque quisiera estudiar actuación, no. (…) Sabía que (el CEA) era una escuela, pero para mí México era un monstruo, la capital. O sea, una yo no tengo familia allá, dónde me iba a quedar, no había manera”.

Sin embargo, a pesar de la resistencia original, Grettell hizo distintos trabajos, como planchar y lavar automóviles, para ahorrar los fondos necesarios para el viaje. Además, con ayuda de su madre, consiguió el apoyo de una beca que financió el lugar en donde se hospedaba.

“Yo era feliz, feliz, pero se me acababan los quince mil pesos, sólo alguien me pagaba la renta, que no sabía quién era, pero no fue fácil, después era de ‘¿Y cómo le hago?, ¿y cómo como?… Sí me las vi duras”, narró.

Después de su triunfo como actriz en producciones como la telenovela juvenil de 2002, Clase 406, Valdez protagonizó Ángel Rebelde; puesta en escena en la que conoció a quien sería su esposo, Patricio Borghetti.

Sobre su relación y eventual divorcio del actor argentino, Grettell confesó que fue un momento muy difícil en su vida y que incluso llegó a desear la muerte luego de que Borghetti decidiera terminar el matrimonio.

“Tenía un bebé de 12 meses y me estaba muriendo. Entré en depresión absoluta con un bebé”, narró la actriz con tristeza, “en esa relación, yo hice todo por rescatar mi relación. Me humillé, todo. Y no me arrepiento (… )Yo la verdad es que dije ‘en las buenas y en las malas’”.

Después de contar este doloroso pasaje, la intérprete confesó que en algún momento llamó a una amiga cercana para decirle que quería quitarse la vida.

“Le dije: ‘me quiero morir, no puedo con esto. Me quiero morir, pero no tengo la fuerza para matarme. No tengo los h*evos, pero me quiero morir”, contó.

Sin embargo, la actriz logró superar esta profunda depresión gracias al apoyo de su círculo de confianza y de asistencia psicológica. Además, recordó que la cantante y estrella pop, Belinda, también jugó un papel importante en su recuperación.

“Es algo que siempre le voy a agradecer. Belinda todo el tiempo llegaba y me decía: ‘No m*nches, ¿Cómo tuviste un hijo y tienes ese cuerpo? Estás hermosa’. Todo el tiempo era de levantarme el autoestima, decirme cosas súper lindas, apoyándome. Ella fue la que todos los días me motivaba impresionante”, concluyó.

