Si hay algo que muchos fans recuerdan de ‘Game of Thrones’ es lo explícita que siempre fue, en todos los sentidos, con secuencias de violencia extrema, así como también varios desnudos, muchos de ellos frontales.

Nathalie Emmanuel, quien fue Missandei en la ficción de HBO, ha denunciado que estas escenas han perjudicado gravemente su carrera.

La actriz se encuentra en plena promoción de su nuevo proyecto cinematográfico, ‘Fast & Furious 9’, y en una entrevista para el podcast ‘Make It Reign’ de Josh Smith habló cómo aparecer desnuda en la ficción basada en la saga literaria de George R.R. Martin provocó que le ofreciesen proyectos en los que había desnudos gratuitos.

Lo que la gente no se dio cuenta es que [con ‘Game of Thrones’] acepté unos términos concretos para ese proyecto en particular y eso no tiene por qué aplicarse a otros papeles que vaya a tener. Ha habido gente que me retaba y me decía que eran escenas imprescindibles, que eran necesarias. Yo les respondía que, si lo requerían, de acuerdo, pero que no me sentía cómoda con ese nivel de desnudez y que tampoco lo veía tan necesario para ciertos papeles”, detalló.