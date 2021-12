El miércoles 15 de diciembre se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, a los 38 años de edad. El productor responsable de grandes éxitos del reguetón como “Te boté” y “AM” murió en un accidente aéreo junto con su familia.

Motivo por el cual el mundo de la música está en shock pero sobre todo Natti Natasha, la cual este jueves 16 de diciembre viajaría en el mismo jet a Miami para acompañar a su esposo, Raphy Pina, en un compromiso de trabajo. Con ellos estarían los hijos del productor y la hija que tienen en común, Vida Isabelle.

Por lo que el productor detalló que la cantante se encuentra muy afectada por la impactante noticia, algo por lo que tampoco lo acompañó al cuarto día del juicio en San Juan que enfrenta por dos cargos de posesión ilegal de armas de fuego.

“SE ENTERÓ DE LO DEL AVIÓN Y ESTÁ DESTROZADA PORQUE EN ESE ÍBAMOS HOY, TODA LA FAMILIA Y MIS HIJOS”, DIJO EL PRODUCTOR EN EL NUEVO DÍA EN PUERTO RICO.

“HOY NO ES UN BUEN DÍA, ME TOMÓ POR SORPRESA. LO MÁS INSÓLITO, QUE ME DUELE, ES QUE HOY YO VOLABA EN ESE AVIÓN CON MI FAMILIA HACIA MIAMI POR UNOS COMPROMISOS”, AÑADIÓ RAPHY PIÑA.