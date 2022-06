Las cuatro temporadas de la serie animada de Castlevania, no fueron suficientes para Netflix. Ahora, quieren continuar la historia desde otro ángulo, con personajes y locaciones nuevas en el anime ‘Castlevania Nocturne’.

Drácula es el personaje de las novelas clásicas más temido en el mundo de la fantasía y de los videojuegos, especialmente para los usuarios de Castlevania, saga desarrollada por la empresa japonesa de entretenimiento Konami.

Este videojuego, enfocado en la familia Belmont que lucha con los engendros enviados para destruir a los humanos por venganza del conde Drácula, trascendió al servicio de streaming con un anime creado por el director Sam Deats y el guionista Warren Ellis, para su transmisión en Netflix.

Tras cuatro temporadas terminadas, llenas de escenas sangrientas y violentas que atraparon al público, el director de la serie, Sam Deats, confirmó el regreso de esta historia con ‘Castlevania Nocturne’.

My boy, Richter Belmont.

CASTLEVANIA: NOCTURNE is on the way! We're workin' hard on it, y'all!! pic.twitter.com/WWT8rQONdq

— Samuel Deats 🌕 (@SamuelDeats) June 10, 2022