Finalmente, ya hay fecha para ‘Army of the Dead’ o ‘El ejército de los muertos’. El 21 de mayo será la cita para el estreno de la esperada película de Zack Snider, que regresa con un film de zombis 17 años después del estreno de la aclamada ‘Dawn of the Dead’ (‘Amanecer de los muertos’ para el público hispanoparlante) que daba luz a un excelente remake del clásico de George A. Romero.

La película se presenta con un elenco de actores que incluye entre sus protagonistas a la mexicana Ana de la Reguera en el papel de Cruz. Junto a la actriz de Veracruz estará el actor y ex luchador profesional Dave Bautista, Ella Purnell, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Matthias Schweighöfer, Hiroyuki Sanada y Tig Notaro. Todos ellos aportarán su granito de arena en este título que se presume como uno de los estrenos más importantes de Netflix para este 2021.

A la vez que se ha hecho oficial la fecha de estreno del film se ha confirmado también que su título en castellano como ya se intuía será ‘El ejército de los muertos’. Paralelamente a esto se ha lanzado el primer teaser y se ha querido plasmar en el mismo, así como en los posters de publicidad, el que parece que será su principal eslogan “los supervivientes se lo llevan todo”.

La trama

Las Vegas acostumbra a recibir visitantes en sus casinos entrenados en detectar gestos y patrones en las mesas de naipes o en busca de deficiencias técnicas en las ruletas, pero esta vez se va a encontrar con un grupo de mercenarios que pretende desvalijar sus riquezas en medio de la horda de zombis que campea a sus anchas por ‘La ciudad del pecado’.

Tal y como adelanta Netflix, el grupo de atracadores cuenta con un meticuloso plan en el que ha previsto cada detalle para llevar a cabo con éxito el asalto a las fortunas del casino, excepto en lo que se refiere al apocalipsis zombi.

Las calles de la principal urbe de Nevada se rinden al caos, por lo que a la vez que se vuelve un infierno, se convierte en una oportunidad sin igual para quienes se lanzan al saqueo. Esto es lo que sucede con un grupo de mercenarios que han sobrevivido a la epidemia de zombis y que comandados por Scott Ward (Dave Bautista) se internan en la zona de cuarentena para hacer ‘saltar la banca’ de la manera que sea, haciéndose con todas las riquezas que han quedado abandonadas en la ciudad. El film promete acción, disparos, ansiedad y muertos vivientes a partes iguales.

Zack Snider

‘El ejército de los muertos’ será la primera película de Zack Snider para Netflix, aunque es más que probable que a esta le sigan otras más en la plataforma de streamig, uniendo de ese modo su nombre al de otros exitosos directores como Martin Scorsese, Aaron Sorkin, Michael Bay o David Fincher, que también están ya presentes en la popular empresa norteamericana de entretenimiento con sus diferentes proyectos.

Entre los trabajos del director estadounidense, que es mundialmente reconocido por su remake en 2004 de ‘Amanecer de los muertos’, destaca su participación en los diferentes filmes de superhéroes del denominado Universo extendido de DC, con títulos como ‘El hombre de acero’ o ‘Batman Vs Superman’. Asimismo, cuenta con otros filmes de éxito tan populares como ‘300’, ‘Watchmen’ o ‘Liga de la Justicia’.

Este 2021 parece que puede convertirse en el año del resurgimiento de un Zack Snider que no presentaba ningún estreno desde la mencionada ‘Liga de la Justicia’ que en 2017 se convirtió en un inesperado fracaso de taquilla. Y es que tras el clamor en las redes que pedía la liberación de su versión del mismo film de los superhéroes, por fin el 18 de marzo y con el beneplácito de la Warner y HBO Max llegará a las pantallas de la mano de HBO España (aún está por ver cuando llega a Latinoamérica) la ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’. Un film de 260 minutos que ha levantado una gran expectación y que promete alcanzar cotas mucho más altas que su predecesor.