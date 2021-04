La modelo peruana Tefi Valenzuela señaló que las cosas en torno al caso de Eleazar Gómez no fueron como la comentaron algunos medios de comunicación, ya que ella afirmó que nunca le ha interesado llegar a un arreglo económico con el actor, pues sólo buscaba que se hiciera justicia.

Aunque la también cantante dijo que la justicia es igual en todos lados, ya sea que hubiera puesto la denuncia en Perú o en otro país de Sudamérica, las leyes habrían permitido salir al presunto agresor bajo libertad.

Sin embargo, al arribar al aeropuerto de la CDMX, Valenzuela expresó que “las cosas que no me gustaron fue que se vendió la noticia de una manera que no era, dijeron que yo había dado el perdón, que había recibido dinero, creo que quedó claro que no fue así, nunca ha sido mi intención dar el perdón, sino lo hubiese dado desde el día uno”.

Por otro lado, explicó que después de haber puesto su denuncia contra Eleazar Gómez está protegiendo a otra mujer de que sufra el tipo de agresiones que ella vivió, porque ya hay antecedentes del comportamiento del actor.

Sobre la disculpa pública que ofreció Eleazar, dijo que buscará a las autoridades de justicia para aclarar la situación, porque “él quedó en hacer algo y parece que lo hizo de una manera que no es”.

De momento, la cantante está promocionando su nuevo trabajo musical, por lo que visitará Perú y es algo que la mantiene contenta.