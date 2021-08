Luego que este martes se diera a conocer que Paty Navidad fue trasladada con urgencia a un hospital de la Ciudad de México debido a complicaciones con el Covid-19, un día después se reportó que la actriz se encuentra estable y bajo vigilancia médica, también se descartó que aunque se encuentra delicada no está intubada a pesar de su baja oxigenación.

Hoy por la mañana se informó que Paty Navidad fue internada en un nosocomio debido a que presentó problemas con su respiración al registrar bajos niveles de oxigenación, sin embargo se encuentra estable y está siendo monitoreada para evitar más complicaciones por la enfermedad.

De acuerdo con informaciones dadas a conocer en diversos medios de espectáculos, la actriz se contagió del virus durante su participación en el reality show “MasterChef Celebrity”; donde también han surgido más contagios como el de la conductora Rebecca de Alba, quien ya se encuentra en casa luego que fuera hospitalizada para brindarle atención médica.

Paty Navidad, famosa negacionista del Covid-19

Paty Navidad se dio a conocer durante toda la pandemia debido a sus frecuentes declaraciones públicas en donde negaba la existencia del Covid-19, como férrea defensora de las llamadas teorías de la conspiración la actriz publicó en numerosas ocasiones en sus redes sociales información en donde aseguraba que el Covid-19 era una manipulación, por lo que siempre negó la existencia del virus.

“Ha existido siempre, y su letalidad no es lo que dicen que es, no se dejen engañar. Reitero mi respeto para quienes piensan diferente a mí, pero al igual que ellos yo también merezco respeto, aunque piense y sea muy diferente a la gran mayoría”, publicó la actriz en una ocasión, por lo que pidió a sus seguidores no dejarse engañar ni manipular ya que el significado de coronavirus es una clave relacionada con la inteligencia artificial, declaró.

Incluso después de darse a conocer que había dado positivo al Covid-19, Paty Navidad aseguró que se encontraba en buen estado de salud y negó haberse contagiado de esta enfermedad: “No estoy enferma, estoy completamente sana. Nadie en el mundo se infecta de un ‘virus letal’ sin tener ni un sólo síntoma, como ahora dicen que es mi caso”, aseguró tras darse a conocer su contagio.

De acuerdo con los resultados de la prueba, Paty Navidad era asintomática, sin embargo, la situación se complicó para la artista tras haber presentado problemas de respiración al registrar bajos niveles de oxigenación, fue entonces cuando tuvo que ser ingresada de emergencia a un hospital de la CDXM

Hasta hace solo unos días Paty navidad se encontraba participando en la edición mexicana de “Masterchef Celebrity”, al lado de otras personalidades como Rebecca de Alba, Laura Zapata, Stephanie Salas, José Joel, Aida Cuevas, entre otros. De esta producción, además de Navidad y Rebeca de Alba, el Chef José Ramón Castillo también se contagió recientemente de Covid-19.