Miguel Bosé ha vuelto a escena tras varios meses en la oscuridad, lo ha hecho de la mano del periodista Jordi Évole, que entrevistó al cantante español esta semana. La plática no sólo quedó en una entrevista más del artista sino que se ha envuelto en la polémica a causa de una solicitud del cantante, la cual no va muy acorde a los tiempos de pandemia que vivimos.

“Quítate esa mascarilla, yo no hablo con gente con máscara”, dice Bosé antes de iniciar la entrevista.

En entrevista con Jordi Évole, Bosé habló de su voz que “va y viene” a causa de un daño que se ha gestado con el tiempo. Además adelantó que pronto publicará su libro de memorias en el que contará sobre muchos pasajes de su vida, aunque en la charla con Évole se revelarán datos sobre “trabajo, amores, proyectos, familia, hijos y futuro”.

Además de estos tópicos, el cantante fue enfático en su postura acerca de la actualidad pandémica que se vive:

“Mi visión sobre las mentiras de actualidad. Mi postura sigue siendo firme y coherente.”

Cabe recordar que en 2020 Bosé llamó a una protesta en contra de las medidas tomadas para combatir a la pandemia, pero nunca llegó.

Lucía Bosé NO murió de Covid

Asegura además en este avance que su madre, Lucía Bosé, considerada una de las primeras víctimas famosas de la pandemia, no tenía coronavirus cuando murió.

“Mi madre no murió de covid, y eso tiene que parar ya”, asegura el cantante.

Sobre sus teorías, Bosé ahondó en que “la verdad no se sabe porque hay un plan urdido para que no se sepa”, y afirmó que no se ha hecho ninguna PCR en todo este tiempo ni usa gel hidroalcohólico.