YosStop regresó a sus redes sociales después de que fuera detenida hace unos días acusada por posesión de pornografía infantil y difundir material delicado de Ainara Suárez, quien fue abusada sexualmente por un grupo de jóvenes.

Yoseline Hoffman, nombre real de la youtuber, publicó una historia en su cuenta de Instagram en donde afirmó que se encuentra recluida por terminología y no por se una persona peligrosa. En días recientes, un juez le dictó prisión preventiva en espera de su proceso.

Recurre a redes sociales

“Estoy privada de mi libertad por terminología. No es porque sea peligrosa, no es porque sea lasciva, no es porque sea culpable”, fue el mensaje que colocó en sus redes sociales.

Cabe recordar que el pasado mes de marzo, la youtuber fue denunciada por la asociación FemxFem ante la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia.

El caso Ainara Suárez

YosStop subió a su canal de YouTube un video en donde detalló el abuso sexual que sufrió Ainara Suárez por parte de cuatro hombres, quienes utilizaron una botella para introducirla en sus partes íntimas. En la misma grabación se refirió a la entonces menor de edad como una persona promiscua.

La misma Ainara Suárez ha relevado que no recuerda mucho sobre lo que ocurrió en aquella ocasión, por lo que el video de su presunta agresión sexual lo pudo ver horas después del incidente.