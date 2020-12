Shawn Mendes se convirtió rápidamente en uno de los artistas del momento, esto debido a su indiscutible talento, pero también debido a que se ganó el corazón de sus fans, principalmente mujeres.

Sin embargo, tras su fama mediática, han surgido diversas controversias y rumores entorno a las preferencias sexuales del cantante y modelo.

Es por eso que recientemente el intérprete de “Señorita” aprovechó la reciente entrevista en el podcast Armchair Expert para confesar que se siente frustrado porque desde los 15 años ha recibido diversas preguntas sobre su sexualidad.

“Estaba enojado con las personas homosexuales que conocía que estaban en el armario”, manifestó el intérprete de ‘In my Blood’ explicando que para él ser gay es algo absolutamente normal.

Sobre sus preferencias sexuales

Posteriormente, el canadiense fue tajante con respecto a su sexualidad y subrayó: “no soy gay, pero no sería un problema si lo fuera. Es solo que no lo soy. Todos piensan que soy gay desde que tenía 15 años. No crecí peleando, crecí trenzando el cabello en la víspera de Año Nuevo. (Tu personalidad) depende de cómo crezcas y de lo que te rodea”.

Finalmente, el artista destacó que la masculinidad tóxica influye en que algunos hombres se conviertan en “idiotas” y reveló que su novia, la cantante Camila Cabello, lo ayudó a ser una persona más sensible.

“Ella me hace poner mi cabeza en su pecho y llorar, para decir cómo me siento. Porque si no lo hago, voy a ser un idiota por una semana y ella no quiere soportarlo. Tengo suerte”, culminó.