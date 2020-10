“No todo en la vida es tener muchos likes y seguidores”, comenta Lucero al reflexionar que no por buscar fama y reconocimiento en las redes sociales se deben de dejar a un lado otras cosas más importantes, como la familia y el trabajo, es por eso que se debe buscar un equilibrio, y alimentar el alma, espíritu, corazón y la mente.

“Como decía un amigo: ‘yo veo que ya la gente se desnuda para conseguir likes, ¿qué es esto’. Yo creo que hay que fomentar que no todo en la vida es tener likes, conseguir más seguidores, pienso que hay que estar más claro en lo que uno es. Yo intento no saturarme, no saturar al público, porque es verdad, se puede convertir en una grave presión, como dice mi amigo, no hay que dar pompis por likes”, dice Lucero.

La cantante entró esta cuarentena al orbe de las redes y plataformas digitales como TikTok, en donde sin dejarse controlar, decidió divertirse y compartir su vida al natural.

“Abrí la cuenta a petición popular, de repente si quieres grabar o subir cualquier cosa y no estás maquillada, así como mi video en pijama con la escoba, que lo grabó mi hija, me decía: ‘ma, súbelo, porque si yo veo a uno de mis artistas favoritos haciendo algo así me va a gustar mucho’ y así entiende uno que hay una bonita comunicación”.

La cantante señala que tras el confinamiento, el mundo está ávido de buscar contenido diferente, y es por eso que decidió compartir en Instagram y YouTube algunas de sus experiencias de vida durante su carrera.

“Tengo un episodio de cuando Manuel y yo nos casamos, había una cantidad de leyendas urbanas que intento aclarar, no porque me guste aclarar chismes, pero sí platicar, porque muchos jóvenes que se han sumado a mi carrera no saben cómo empecé, cómo llegue a ser Chispita, la boda televisada, pero no dejo que me atrape al grado de abrir varias puertas que después no puedo cerrar; tengo una línea muy clara de lo que quiero comunicar y lo que quiero hacer en mis redes sociales”.

Pero el mundo digital es cambiante y no todo acapara la atención, eso es una de las cosas que más ha sorprendido a la Novia de América.

“Es algo tan impredecible, subes una foto equis, medio borrosa y bueno, 800 mil millones de likes y subes la más producida, que te arreglaste cañón y a nadie le importó (risas)”.

Aprovechando el beneficio de las plataformas digitales, la cantante aún tiene pendientes dos de sus tres conciertos divididos en los géneros musicales que ha abarcado a lo largo de su carrera. El Pop live lo dará el 31 de octubre, y el Mariachi Live, el 18 de diciembre. Previamente, deleitó con banda.

“Es una forma de estar cerca del público, de distraernos de todo lo que hemos estado viviendo, decidí que fueran tres conciertos diferentes para hacerlos distintos a los que siempre hago, con la emoción y el nervio de las maripositas en el estómago de siempre”, explicó.

Datos

2 Millones 378 mil 166 oyentes tiene la actriz y cantante, con 40 años de carrera, en Spotify.

381 Mil suscriptores tiene en YouTube y 294 mil en TikTok, que abrió esta cuarentena.

40 Millones de discos en el mundo ha vendido a lo largo de su carrera, que comenzó a los 10 años.