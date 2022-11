n el punto álgido de las reacciones contra J.K. Rowling por sus opiniones sobre la transexualidad, la estrella de Harry Potter Daniel Radcliffe ha publicado una carta abierta en la que proclama: «Las mujeres transgénero son mujeres». En una nueva entrevista con IndieWire, Radcliffe se ha sincerado sobre por qué decidió hablar públicamente contra la autora que esencialmente le dio su carrera como actor.

«La razón por la que sentí que tenía que decir algo cuando lo hice fue porque, sobre todo desde que terminé Harry Potter, he conocido a muchos niños y jóvenes queer y trans que se identificaban con él», ha confesado Radcliffe. «Y al verlos heridos quise que supieran que no todo el mundo en la saga comparte sus creencias [de J.K. Rowling]. Y eso era realmente importante».

Daniel Radcliffe publicó la carta abierta en la web The Trevor Project, una iniciativa para concienciar sobre salud mental y para «apoyar a la comunidad joven LGBTQ». «Para mí era algo importante porque he trabajado con The Trevor Project durante 10 años, y no creo que hubiera podido mirarme al espejo si no hubiera dicho nada», escribe el actor. «Pero no me corresponde a mí averiguar qué hay dentro de la cabeza de otra persona».

En defensa del sexo biológico

Las reacciones contra J.K. Rowling estallaron en junio de 2020, cuando publicó una serie de comentarios en Twitter en los que argumentaba a favor de la existencia del sexo biológico. «Si el sexo no es real, no puede haber atracción por el mismo sexo», escribió la autora. «Si el sexo no es real, se borra la realidad vivida por las mujeres a nivel mundial. Conozco y quiero a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchos de discutir significativamente sus vidas». Rowling siguió defendiendo su posición en los años siguientes.

«Las mujeres transgénero son mujeres», escribe Radcliffe en su carta abierta. «Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de la salud que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo».

«A todas las personas que ahora sienten que su experiencia de los libros [de Harry Potter] se ha visto empañada o disminuida por esto, siento profundamente el dolor que estos comentarios os han causado. Espero de verdad que no perdáis del todo lo que era valioso para vosotros en estas historias», continúa el intérprete en su carta.

«A favor y en contra» de J. K. Rowling

Varios otros actores de Harry Potter se pronunciaron en contra de las creencias de Rowling tras la carta de Radcliffe. Más recientemente, Tom Felton, que interpretó a Draco Malfoy en la serie de películas, se distanció de la franquicia de Rowling. «Estoy a favor del aborto, de la discusión, de los derechos humanos en general y del amor. Y no tengo tiempo para cualquier cosa que no sea eso», declaró en una entrevista con The Independent el mes pasado.

Pero también ha habido voces que han salido en defensa de J. K. Rowling, como Ralph Fiennes, que da vida a Lord Voldemort en las películas de la franquicia de Harry Potter. El actor se ha pronunciado sobre la persecución y cancelación que ha sufrido la escritora Rowling desde el año pasado, calificándolo el «abuso verbal» que recibe como «asqueroso» y «pésimo» en una entrevista reciente con The New York Times.

Tras esto, mencionaba: «Puedo entender que su visión genere enfado por lo que dice de las mujeres. Pero no es ningún tipo de obscena y fascista. Es una mujer diciendo: ‘Soy una mujer, me siento mujer y quiero poder decir que soy mujer.’ Y puedo entender lo que quiere decir».