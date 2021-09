No pudo más, Mavys Álvarez, pareja sentimental de Diego Armando Maradona (q.e.p.d.) cuando ella tenía 16 años de edad, rompió el silencio y no dudó en señalar que “siento vergüenza de haber vivido esto”. La cubana que acompañó al ’10’ durante su estancia en la isla en su época de rehabilitación, se pronunció sobre su relación con el argentino 20 años después.

Álvarez explica que si antes no habló fue “por miedo”, miedo a que Diego Maradona o el gobierno cubano pudiera actuar en contra de ella, pero hoy no pudo más y dio detalles de su relación con el Pelusa, misma que comenzó de una forma extraña en el año 2000.

“Yo iba caminando por una calle de Matanzas y un señor, que al principio pensé que no estaba bien de la cabeza, se me pone enfrente, me pone una mano adelante y me dice si quería conocer a Maradona. Yo le dije que no, que me dejara tranquila, y seguí caminando. Durante una cuadra, él siguió detrás de mí, hablándome de Maradona”, relató Mavys Álvarez para América Tevé, el canal 41 de Miami.

El entrevistador fue tajante y cuestionó a Álvarez: “¿Tú ejercías la prostitución en Cuba en esa época?”, a lo que ella respondió: “Nunca en mi vida. No me dejaban ir ni a la esquina”.

Siente pena de lo vivido

Mavys Álvarez explicó cómo fue el primer encuentro con Diego Armando Maradona, luego de que la convencieron de que fuera a visitarlo a un hotel.

“Diego se sorprendió mucho cuando me vio. No esperaba mi visita. Aparentemente, era una sorpresa que le querían dar. A mí, me habían dicho que él estaba muy deprimido por una novia que había dejado y que necesitaban que saliera a comer para no pensar tanto en eso.

“Me da pena de mí misma saber que tenía 16 años y fui parte de todo eso. Pero fue una experiencia más que tuve en la vida. Pienso que, en cierta forma, no escogemos lo que nos toca vivir y, simplemente, formamos parte de eso”.

Fiestas y excesos

La cubana confesó que la vida al lado del ’10’ era muy frenética, debido a que se la pasaba de fiesta y que incluso en distintas ocasiones le ofreció que estuviera con más chicas.

“Todo se dio muy rápido… La vida con él era muy loca, sinceramente: todos los días en las discotecas, cada noche hasta las siete u ocho de la mañana tomando champaña…”.

“Me lo propuso en varias ocasiones. Me decía que sería bonito, excitante para él, que yo estuviera con otra muchacha… (Me preguntaba) si no me gustaría a mí la idea… Sí, en varias ocasiones me lo propuso”, confesó.

De momento, solo se ha liberado una parte de la entrevista de Mavys Álvarez a América Tevé, pero en un adelanto de los que será la siguiente entrega, ella confiesa que se adentró al mundo de las adicciones por Maradona: “Es difícil hablar de esto en cámara”, dijo, sin poder contener el llanto.