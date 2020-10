Por varios días una colonia en Naucalpan, Estado de México, se vio invadidad por militares, vallas para evitar que los propios vecinos pasaran sin antes un pasaporte especial y el estrés de una familia por no encontrar a alguien desaparecido.

A kilómetros de distancia, en la zona del Pedregal capitalino, varias personas de clase alta se dieron cita para una boda, sin importar lo que pasaba en otras zonas.

Los dos mundos se tejen en “Nuevo orden”, reciente películas dirigida por Michel Franco, ganadora en el Festival Internacional de Cine de Venecia y que estrena hoy en 2 mil pantallas con clasificación no restrictiva de B-15.

“Platicando con Tim Roth (Chronic y Rob Roy) mi idea era hacer una película sobre el totalitarismo y, en ese proceso, decido que lo mejor era hacerla aquí, aunque siempre me imaginé una distopía en un futuro cercano, sin ser México”, recuerda el realizador.

La distopía es el término que se le da a lo peor que existe en la sociedad, siendo “Naranja mecánica”, uno de sus máximos representantes fílmicos.

Seis años le tomó el levantamiento del proyecto en el que siempre quiso ver los diferentes puntos de vista de la sociedad. Y entonces comenzó a reclutar al elenco con Naian González (“Crónica de castas”), Mónica del Carmen (“Asfixia”), Darío Yazbek (“La casa de las flores”) y Fernando Cuautle.

La producción tenía que ser, también, la más grande de su filmografía. Si en “Daniel y Ana”, “Las hijas de Abril” y “Chronic” era contenida la puesta en escena, ahora hasta 3 mil extras llegó a utilizar para representar manifestaciones, actos violentos y al ejército.

“Pero no sólo se ve la polarización de las clases sociales, sino el abuso de la fuerza, la corrupción, es una película que habla más que político, de lo humano, una perspectiva en que todos salimos afectados”, considera Del Carmen, quien interpreta a una mujer de clase baja atrapada entre las circunstancias.

Varios de sus alumnos aparecen como extras, los cuales siempre están haciendo algo así apenas se vea en la pantalla.

“Lo que quería Michel era que todo cuadrara, que todo se sintiera real”, explica la actriz.

“Nuevo orden” muestra sistemas de control por la desigualdad social, que podría trasladarse a los actuales tiempos de pandemia.

“En Madrid me dijeron que ahí estaban enojados como en la película, pero no, eso pasa en todo el mundo; la pandemia es una oportunidad para ver que si nos importa el más débil, me preocupa que estamos fallando como sociedad”, establece.

Ya se vendió en más de 40 países, de Europa y Asia, al igual que en EU donde espera lanzamiento en abril del 2021. Su distribuidora internacional es la misma que la de “Parásitos”, ganadora del Oscar.

“Nuevo orden” se inscribió para que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas la envíe como representante nacional en bsca de la estatuilla de la academia estadounidense.