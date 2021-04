ARMY se encuentra celebrando, pues el rapero de BTS, Suga -quien como solista es Agust D- llegó a los 10 millones de Me Gusta en YouTube con su video “Daechwita”, canción que lanzó hace poco menos de un año.

Con este récord el artista del grupo de k-pop se convierte en el segundo solista coreano en alcanzar esta cifra, pues sólo la había conseguido PSY, cantante que hizo famoso ‘Gangnam Style’, video que fue el más visto en 2012. Además, es el tercer solista del país asiático, junto PSY y Jennie de Blackpink, en alcanzar los 10 millones de likes.

Esta no es la única canción que Agust D tiene en su repertorio, pues el rapero tiene varios mixtapes. Del grupo BTS, fue el segundo integrante en hacer su debut en solitario, ya que el primero fue RM (en ese entonces Rap Monster). Aquí tenemos tres canciones de la autoría de Suga que deberías tener en tu playlist.

Cypher 2: Triptych

Suga mencionó que uno de sus raps favoritos, escritas e interpretadas por él es Cypher 2: Triptych, sencillo del disco Skool Luv Affair. “Se necesitan muchas abilidades para su interpretación”, dijo el cantante sobre el sencillo que compuso RM y J-Hope.

The Last

Durante el año pasado, el rapero de BTS confesó que al principio The Last no era una canción que la gustara mucho, sin embargo con el paso del tiempo, este sencillo adquirió otro significado y ahora forma parte de sus favoritas.

Moonlight

“Moonlight” es un ejemplo de lo profundas que pueden ser las letras de Suga. En el sencillo se sincera y habla sobre su carrera y el síndrome del impostor, condición en la que las personas exitosas no pueden reconocer sus logros.