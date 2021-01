El actor Dave Bautista ofreció una recompensa de 400 mil pesos a la persona que ofrezca información para capturar a la persona que escribió la palabra ‘Trump’ sobre un manatí en Florida, EU.

A través de su cuenta de Twitter, el luchador y actor hizo el anuncio de la recompensa que ayude a localizar la personas que atacó al manatí.

Dave Bautista no fue la única persona en ofrecer dinero para localizar al responsable. Por ahora, el Centro para la Diversidad Biológica de St. Petersburg, ofreció 100 mil dólares por la persona que talló el nombre.

If there’s not already a reward for the arrest and conviction of the low life scummy MAGATs that did this I’ll throw in $20,000. And I promise there will be bonuses to that reward! https://t.co/CGa2EIhrEQ

— Vice President Drax (@DaveBautista) January 12, 2021