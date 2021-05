Después de que hace unos días el famoso productor de telenovelas, Juan Osorio, confirmara su romance con Eva Daniela, joven 37 años menor que él, su expareja, la polémica vedette Niurka Marcos, fiel a su estudio, opinó sobre el romance del productor.

Tras protagonizar un nuevo escándalo al mostrar sus senos en plena transmisión de televisión en vivo desde Zipolite, Oaxaca, Niurka Marcos, reaccionó a la nueva relación del padre de su hijo destacando que “todas las mujeres hemos sido bellas”, y dejó ver su “sencillez” al agregar que obviamente “ninguna como yo evidentemente, porque yo soy la más linda de todas”, señaló.

“Ella no es más linda que yo”

Polémica y controvertida como suele ser la cubana, Niurka señaló que si bien Eva Daniela es una mujer muy bella con “todo y sus 20 años” no es más linda que ella, sin tapujos ni restricciones la vedette añadió: “que se lo c*ja bien, bonito, y lo apapache para que (…) nos dure a Emilio, a la familia y a mí, muchos años más”.

Pese a sus comentarios algo subidos de tono, Niurka continuó con sus comentarios entorno a la pareja conformada por la joven Eva Daniela y Juan Osorio, a quienes les deseo mucha felicidad.

Asimismo, quizás para no quedarse atrás, destacó los romances que ha tenido con hombres menores que ella al señalar que: “Yo me comí a uno de 35, a uno de 30, por ahí tengo uno de 28 que me quiere comer él a mí”, comentó con cierto tono de humor la cubana.

Niurka enseñó todo en TV abierta

Recientemente la denominada “mujer escándalo”, hizo honor a su apodo y generó gran polémica al quitarse la blusa dejando al descubiertos sus pechos con tremendo topless en plena entrevista en vivo en cadena nacional.

El curioso hecho, se dio al final de la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde la irreverente mujer se mostró desnuda dejando sin palabras al presentados y sus compañeros, e incluso el momento ya fue borrado del material que el programa comparte en Youtube,

Sobre si el programa a la ex protagonista de la obra Aventurera podría ser multada por su acción, en entrevista con Radio Fórmula, la productora de “De primera mano” Laura Flores aseguró que hasta el momento no han recibido ningún tipo de amonestación o notificación por parte de gobernación.