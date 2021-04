Ana Araujo, esposa del actor Pablo Lyle, tomó sus redes sociales esta semana para compartir unas palabras sobre lo que ha significado su matrimonio con el famoso, quien actualmente enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos y está en espera del juicio por acusaciones de homicidio tras haber golpeado fatalmente a un hombre mayor.

Derivado de este proceso Lyle, quien ha participado en telenovelas como “Mi adorable maldición”, está en prisión domiciliaria y porta un monitor GPS con el que es monitoreado las 24 horas del día y vive en Miami con su hermana.

Araujo compartió que después de la boda de su hermano cayó en la cuenta de la idealización que tenía sobre el amor el cual se había construido por los mensajes que recibió desde niña por diferentes medios.

“Hoy como la adulta que soy sé que el amor de Candy Candy y Anthony y luego con Terry no existe y que el amor tiene distintas formas, es mucho más real lo que vivo yo ahora con mi esposo que lo que vivíamos hace 3-4 años, porque simplemente tener la oportunidad de ver al otro como realmente es y no la idealización que me había construido, como lo acabo de decir, es una oportunidad en un millón”, escribió en Instagram.

“Claramente es más fácil y común estar enamorada de una idea ‘perfecta’ que de una realidad imperfecta, pero todos somos imperfectos y lo hermoso es ver la imperfección del otro y sentir: amor, compasión, admiración”.