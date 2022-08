Pablo Mena Dávalos mejor conocido en el medio cinematográfico como Pablo Mena, nació en Naucalpan, Estado de México, y actualmente vive en Los Ángeles, California, relató que su pasión por el cine creció aún más cuando se volvió conductor de televisión para MVS Televisión en México. “Después de dos años de estar trabajando, creando contenido, quería más, tenía hambre de seguir creando y contar historias al mundo”.

@PabloMena explicó que luego de tomar la decisión de mudarse a Los Ángeles para aprender a hacer películas y cómo poder contar historias que resuenen con la gente, se encontró con el arte del sonido y descubrió que la interpretación real del actor no siempre está en lo físico, en lo visible, pero sí en lo que sentimos, lo que oímos y entendemos, así fue como decidió emprender su carrera como Production Sound Mixer para producciones en Hollywood y en la televisión americana. “Siempre me ha gustado la música y para mí el sonido, vaya, escuchar mi alrededor, me da mucha más información que cualquier estímulo visual”.

Al hablar de su formación, Pablo Mena mencionó a New York Film Academy y la Escuela Activa de Fotografía. “Pero definitivamente todas mis bases salieron de mi tiempo conduciendo en MVS, era mi casa y me encantaría trabajar de nuevo con ellos en un futuro”, resaltó.

De sus referentes en el cine, @PabloMena nombró el trabajo de Jordan Peele, especialmente en “Get Out”, y el cortometraje “Hijo x Hijo” de Juan Avella. “Son historias crudas y juegan mucho con la empatía, creo es una excelente forma de conectar con la audiencia para transportarlos a ese lugar y ponerse en los zapatos de los personajes”.

RETOS

Los retos a los que se ha tenido que enfrentar para seguir sus sueños en el séptimo arte, Pablo Mena dijo que fue dejar su carrera como conductor y a su familia, y empezar de nuevo solo en Estados Unidos. “Una vez acá saber cómo vivir, encontrar mi lugar, saber dónde encajar y cómo lograr lo que, hecho hasta ahora, ha sido de las cosas más complicadas de mi vida”.

Durante su trayecto, Pablo Mena reveló que han existido momentos de desesperación, especialmente al principio cuando aún no encontraba su identidad en el set, le faltaba cierta garra que con experiencia fue llegando lentamente. “Me hubiera encantado saber lo que sé ahora, cuando empezaba mi camino como Sound Mixer, sobre todo el cómo hacer networking, que es literal lo más importante, pero así se aprende”.

@PabloMena comentó que el trabajo que hasta el momento le ha representado más dificultad realizarlo fue “When the Water Runs”, ya que fue su tesis en la escuela, y además de dirigir, producir y escribirla, fue también Sound Mixer. “Vaya, hice casi todo y separar todos los roles fue un poco complicado, pero se pudo, al final, el esfuerzo es lo que te hace salir adelante”. Y al mismo tiempo, Pablo Mena precisó que ha representado una gran satisfacción este trabajo cinematográfico que habla de una historia honesta y triste sobre una relación que depende de poder crear una familia juntos. “Una conversación fuerte para muchos y que desafortunadamente a veces puede determinar si una pareja funciona o no”.

Los factores que han marcado el camino de Pablo Mena es la familia, la perseverancia y el esfuerzo. “Mi familia siempre estuvo ahí para apoyarme y me dio todo el amor que necesitaba, a pesar de estar tan lejos, siempre los sentí cerca”.

@PabloMena aconsejó a los que quieran iniciar en el cine, a que no se rindan, “aunque el inicio es bastante complicado, sí da frutos, solamente hay que echarle ganitas, si quieres ser chingón, rodéate de chingones”. “Las conexiones y amistades son extremadamente importantes, cada proyecto realmente une a las personas, y haces grandes amigos, se forma la familia que escoges; tomarte un descanso de vez en cuando, no es malo, te ayuda a tener tiempo para pensar y ver cómo superar las barreras”. “recuerda la realidad supera a la ficción en lo cruda que es, pero la ficción siempre tendrá la ventaja de crear cosas inimaginables”.

PROYECTOS

Pablo Mena comunicó que en este momento se encuentra trabajando en una serie nueva de televisión Reality TV con HGTV (cadena americana). También fue Production Sound Mixer en una película con Paul Rodríguez, Danny Trejo, Luis Guzmán y Jay Mohr. “Aprendí mucho en este proyecto, lo grabamos durante todo un mes y fue una verdadera locura, un sueño”. Además, ha trabajado con IBM para sus videos internos; diferentes cortometrajes. También ha participado en producciones de alto nivel para el desarrollo de nuevas tecnologías en colaboración con Universidad de California (USC). Utilizando tecnologías de innovación que incluso studios reconocidos utilizan día a día. De las más notables están la última entrega “The Batman” producida por Warner Brothers, y la increíble serie producida por Fairview Entertainment y distribuida en Disney+, “The Mandalorian”.

A largo plazo, @PabloMena decretó que desea seguir mejorando su arte para lograr conectar con la gente. “Formar parte de equipos inigualables y contar historias que muevan el mundo, llenando de emoción a las familias, de alegría, incluso de tristeza, compartir emociones es lo que me motiva”. “Trabajar con grandes estudios, como lo es Disney, Universal, sería increíble; estoy muy emocionado por el futuro, por ahora quiero seguir trabajando y peleando por mi sueño”.

“Siempre se puede, la suerte la creas tú, si alguien te dice que no lo vas a lograr, demuéstrales que sí”, concluyó.

Redes sociales: Instagram @PabloMena