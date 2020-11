Cancún 16 de Noviembre.— El cantautor Nicho Hinojosa manifestó que en estos tiempos difíciles, en vez de lamentar, quejarnos o señalar, debemos de actuar y hacer la parte que nos corresponde como ciudadanos para mejorar.

El regiomontano, quien está en esta ciudad para participar en una campaña ciudadana para reforestar Cancún, luego de los huracanes que derribaron muchos árboles, indicó que a lo largo de los años se ha visto que no funciona sólo señalar.

“Cuántas veces hemos visto que con señalar cosas que están mal no pasa nada. No estoy apuntando al gobierno, hago lo que tengo que hacer, lo que creo que está bien, que puede contribuir hacer un cambio, si se suma gente, qué bueno y, si no, lo hago, en vez de quejarme”, expresó.

“Si el gobierno está haciendo bien o mal las cosas alguien lo tiene que señalar y tener un diálogo con ellos. Como ciudadano hago lo que me corresponde”, insistió.