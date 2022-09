El miércoles pasado trascendió la noticia de que Alfredo Adame fue duramente golpeado en las afueras de su domicilio, después de presuntamente acercarse a grabar un hecho delictivo. Así, tras quedar herido y con posible desprendimiento de retina, varios famosos de la farándula mexicana no dudaron en reaccionar al respecto. Tal fue el caso de Pati Chapoy, quien, tras enterarse no se contuvo la risa.

Fue durante una emisión de Ventaneando donde los conductores retomaron el tema y leyeron la información que una corresponsal del programa les envió desde el lugar de los hechos.

“Se hicieron de palabras, el chavo intentó golpear a Adame y él lo esquivó y cuando logra derribar al chavo llega otro señor y fue el que le da el golpe en el ojo derecho, Adame tiene dos heridas una en el pómulo y otra a la altura de la ceja y el ojo pues mega hinchado como ya vieron en las imágenes”, decía la información emitida por Montse Rosas.

Asimismo, la periodista informó que el conductor de Hoy fue enviado al hospital, Gea González, y también fue revisado por un médico legista de la Fiscalía. Además, Rosas puntualizó que Alfredo se encontraba declarando ante las autoridades y que, aparentemente, sus atacantes eran familiares de una de las víctimas que se acercó a grabar el famoso.

Pero, mientras se presentaba la nota y las imágenes, los presentadores comenzaron a opinar sobre los hechos. A lo que sorpresivamente se escuchó decir a Chapoy:

“Ay, no, pobre, ay no, no, no, no, a ver si no pierde el ojo, ay, ay…” apuntó y de pronto comenzó a reír sin poder detenerse.

Rápidamente Pati quiso aclarar la situación y agregó: “Una disculpa, pero me gana la risa”.

A esto, Linet Puente salió en ayuda de la conductora y dio a entender que posiblemente fue una risa nerviosa, pues la situación parecía una “broma”.

¿Qué le pasó a Alfredo Adame?

Alfredo Adame fue atacado a las afueras de su casa durante la tarde, minutos después de las 14:00 horas y tras la agresión publicó en su cuenta de Instagram: “Hace unos minutos fui víctima de unos malandros, con algunas lesiones graves…..después les cuento….estoy bien”.

Al actor se le vio con ropa deportiva y una herida en su rostro, específicamente en la parte del ojo mientras esperaba en la Fiscalía 3 de Tlalpan a realizar las denuncias por su ataque.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alfredo Adame (@adamereacciona)

El ex conductor de televisión trató de registrar acciones violentas luego de que se dio cuenta de que en una esquina cerca de su casa, en la alcaldía Tlalpan, habían varias patrullas, al acercarse al lugar notó que había un elemento de policía sin vida y una persona con lesiones.

El también aspirante a político describió para el programa Venga la alegría su versión de los hechos y en ella indicó que su herida sería de aproximadamente de unas seis u ocho puntadas además de un posible desprendimiento de retina.

Más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a los agresores del actor Alfredo Adame.