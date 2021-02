El 23 de febrero se estrenará un documental sobre la vida del astro brasileño, considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos

El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, es el protagonista del documental que se podrá ver a partir del 23 de febrero en la plataforma Netflix. En él no sólo se repasa su carrera como jugador, sino además su vida privada y en los avances se han visto algunos de los temas que serán abordados de este aspecto.

El documental abordará el período de 12 años en el que el tres veces campeón mundial pasó de ser una promesa en 1958 a un héroe nacional durante una época radical y turbulenta en la historia brasileña, según la presentación que se realizó en enero.

En lo que se pudo ver hasta ahora, el ídolo máximo del Santos se refirió a sus noches de locura: “Con total honestidad, he tenido unos cuantos affaires, algunos de los cuales terminaron en hijos, pero solo me enteré de la existencia de ellos más tarde”. Así, Pelé insistió con lo que fueron sus relaciones abiertas de aquella época.

El astro brasileño tiene siete hijos: cinco con sus dos primeras esposas, Rosemeri dos Reis Cholbi y Assíria Lemos Seixas, mientras que otros dos son de relaciones extramatrimoniales. La madre de uno de ellos es Anisia Machado, quien era su empleada doméstica y dio a luz a Sandra, que murió en 2006, y cuya paternidad fue confirmada por la Justicia recién en 1996. El otro fruto de sus aventuras es Flavia, quien ahora tiene 52 años, y su madre es la periodista Lenita Kurtz.

Sin dudas, el más problemático de sus hijos ha sido Edinho, quien tras haber jugado como arquero en el santos, estuvo preso por lavado de dinero relacionado con el tráfico de drogas. En un primer momento, había sido condenado a 33 años de prisión pero luego el castigo se redujo en 2017 a los 12 años y 10 meses, aunque tiempo después recibió la libertad condicional.

En el documental, el hombre que asegura haber marcado más de mil goles en su carrera volvió a afirmar que tenía relaciones abiertas en su época de apogeo, por lo que nunca engañó a sus esposas: “Mi primera mujer, mi primera novia, los sabía. Nunca mentí”. Aunque algunas parejas, como Xuxa, negó estar al tanto de esa información.

El matrimonio entre ambos duró 5 años en los 80, y en febrero de 2020 la cantante, presentadora de televisión, actriz y ex modelo brasileña comentó al canal de YouTube de Matheus Mazzafera que no tiene gratos recuerdos de aquella época: “Con Pelé tuve mi primera relación que duró seis años. He sido traicionado continuamente. Cuando lo miraba, tenía lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él. Una vez me dijo ‘Son las mujeres las que quieren estar con Pelé’. Empecé a pensar que era normal ser traicionada”.

En declaraciones anteriores, Xuxa, quien tiene 17 años menos que el delantero, comentó: “Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto. Él escribió un libro y detalló con las mujeres que estuvo en el mismo tiempo que nosotros estábamos juntos. Pelé también decía algo como que yo era ‘la amistad colorida’, como si tuviéramos una relación abierta, y te juro que yo nunca lo supe”.

Dirigido por David Tryhorn y Ben Nicholas, Pelé fue producido por Kevin Macdonald, ganador del Oscar con el documental Múnich, 1972: un día en septiembre, premiado en 1999. El film contará con entrevistas en video e imágenes actuales del considerado Rey del fútbol en Brasil, así como con escenas de archivo desconocidas y declaraciones exclusivas de quienes fueran sus compañeros en el Santos, el club que lo lanzó a la fama, y en la selección brasileña, entre los cuales se destacan Jairzinho, Zagallo y Rivellino.

No es la primera vez que el astro inspira alguna obra, en su filmografía se destaca Pelé eterno (2004), película producida y dirigida por el brasileño Aníbal Massaini, y El nacimiento de una leyenda (2016), dirigida por Jeff Zimbalist y Michael Zimbalist.

”Pronto tendré la oportunidad de revivir mis recuerdos. El 23 de febrero, mi historia será contada en un documental producido por Netflix Brasil. ¡Estoy emocionado de verlo!”, escribió el exjugador brasileño de 80 años, en su cuenta de Twitter en enero de este año. El documental repasa, mediante imágenes de su carrera y entrevistas, la trayectoria de Pelé, considerado uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. El brasileño se proclamó tres veces campeón del mundo con la selección canarinha (1958, 1962 y 1970).