Christian Vázquez se siente afortunado, en el 2020 vio los frutos de cinco años de trabajo y hasta podría llegar a los Oscar con la película “Te llevo conmigo”, donde da vida a “Gerardo”, un hombre gay que se va a Estados Unidos siguiendo al amor de su vida, y aunque es su segundo papel homosexual, no teme a que lo encasillen.

“No me da miedo que me etiqueten, porque ninguno de los papeles que hago tiene algo que ver con lo que he hecho antes, y si el día de mañana me ofrecen otro ‘Gerardo’ o ‘Alejandro’, valoraría el guion y si me gusta lo hago, lo que sí me da temor es que ya no me llamen para darme más trabajo”, comentó entre risas.

“Te llevo conmigo” (“I Carry You With Me”), es dirigida por la estadounidense Heidi Ewing, material que está inspirado en la historia real de una pareja LGBT poblana que se fue a EU para disfrutar de su amor libremente y al mismo tiempo, mandar dinero a su familia, y aunque lograron salir adelante, no pueden regresar a México.

Esta cinta podría ser nominada al Oscar al ser una producción estadounidense, ya que ha conmovido a los críticos, incluso ganó el Premio del Público Next en el pasado festival de Sundance, pero Vázquez no se hace ilusiones, prefiere esperar.

“El mensaje de la película es poderoso. Había fecha tentativa para que se estrenará en enero, pero creo que se va a cambiar y es bueno, porque es un proyecto que la gente tiene que ver, porque más allá de que sean migrantes, se habla de lo que estamos dispuestos a dejar atrás para cumplir nuestros sueños”, contó.

En la serie “De brutas nada”, donde finge ser gay, es totalmente diferente a lo que presentó en el filme y su trabajo también ha recibido buena respuesta por parte del público. Por eso, insiste en que no se fija en la orientación sexual, sino en que el papel tenga una conexión con la gente.

“Muchas veces, el mismo personaje te escoge, desde que me llega un casting veo si hago click con el guion, buscó que la historia tenga comunicación con el espectador, que muestre el lado humano y transmita algo, porque sé que una serie o película no educa, pero si generamos conciencia o dejamos al público reflexionando sobre el tema, estoy haciendo las cosas bien”, comentó Vázquez.

Aunado a este proyecto, el filme “Yo Fausto”, donde da vida a un hombre con esquizofrenia, continúa su recorrido en festivales. Con este largometraje también espera que la gente aprenda a confiar más en sí misma y realmente trabaje por lograr sus objetivos.

