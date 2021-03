Protagonizada por tres ganadores del Premio Oscar y con una historia compleja, este 11 de marzo se estrena el thriller psicológico Pequeños Secretos, con las actuaciones estelares de Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto y bajo la dirección de John Lee Hancock, quien también fue el autor del guion de esta cinta.

Denzel Washington, protagonista de esta historia que se estrena el 11 de marzo solo en cines, destacó que para él este guion ha sido uno de los más complejos que ha leído en últimas fechas.

“Disfruté leerlo. Es una historia interesante que nunca había visto, y un personaje con fuertes heridas, cínico, reservado… Si alguna vez tuvo algún tipo de fe, la ha perdido, pero emprende un viaje casi espiritual en un tipo de infierno que creo que sólo un policía podría entender, y eso me pareció muy interesante. Sabía que John era un escritor y director maravilloso, así que decidir trabajar con él fue muy sencillo”, dijo.

John Lee Hancock se tardó más de 30 años en poder llevar a la pantalla chica esta historia original y decidió dejarla en los 90 para poder explorar más el lado psicológico de la persecución de un criminal.

La historia es oscura y un estudio de lo que significa ser policía, y de cómo la naturaleza obsesiva de ese trabajo puede controlar la vida del policía impregnada de suspenso y ansiedad.

“No sé cómo se me ocurrió el título, pero la intención es que señale que los detalles, por pequeños que sean, son fundamentales. Por un lado, habla de la investigación de los homicidios: un detalle mínimo, ya sea forense u otra cosa, puede crear o destruir el caso. Pero, por el otro lado, arroja luz sobre los personajes”, dijo Hancock.

La historia se desarrolla en octubre de 1990. El adjunto del comisario del condado Kern, Joe “Deke” Deacon (Washington) es enviado a Los Ángeles a lo que debió ser un rápido viaje de recolección de evidencia. Sin embargo, se ve involucrado en la búsqueda de un asesino que aterroriza la ciudad.

A la cabeza de la cacería, el Departamento de Homicidios del condado de Los Ángeles, el sargento Jim Baxter (Malek), sorprendido con los instintos policiales de Deke, acepta extraoficialmente su ayuda. Pero conforme rastrean al asesino, Baxter no sabe que la investigación está evocando ecos del pasado de Deke, revelando inquietantes secretos que podrían poner en peligro mucho más que su caso.

“Una de las principales ventajas de conservarlo en 1990 era la perspectiva tecnológica. Aún no teníamos celulares. Tenías que usar teléfonos de paga o localizadores, y aún no estaba tan generalizado el uso de evidencia de ADN, lo cual cambió todo en el trabajo de escenas del crimen. Así, sólo la ausencia de la tecnología actual, creo, hace que esta historia en particular sea mucho más atractiva.