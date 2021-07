El ARMY está muy emocionado porque en pocas horas, BTS estrena el MV “Permission to dance”, sencillo que formará parte de su mini álbum “Butter”. El lanzamiento de esta producción también conmemorará en aniversario de fandom, por lo que los seguidores de la banda de k-pop están al pendiente de las actualizaciones.

La nueva canción causó revuelo desde que Ed Sheeran reveló que escribió la letra junto al grupo surcoreano. Esta es la segunda colaboración del intérprete de “Shape of you” con BTS, pues anteriormente ya hizo el tema “Make it right”, el cual se encuentra en el álbum “Map of the soul PERSONA”.

En el sencillo también participó Steve Mac de Snow Patrol, Johnny McDaid y Jenna Andrews, esta última fue cocompositora de ”Butter”, canción con la que RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook han roto varios récords.

¿Cuándo y a que hora se estrena “Permission to dance” en México?

“Permission to dance” será revelada el viernes 9 de julio a la 1:00 pm (hora coreana). De acuerdo a la diferencia horaria, en México la canción estará disponible el jueves 8 de julio a las 11:00 pm. Aquí presentamos los demás horarios en Latinoamérica y otras partes del mundo.

Jueves 8 de julio:

10:00 pm: Honduras, Costa Rica.

11:00 pm: Perú, Panamá, Colombia, Ecuador, México

Viernes 9 de julio

12:00 am: Chile, Bolivia, Estados Unidos

1:00 am: Brasil, Argentina, Venezuela.

6:00 am: en España

BTS presentará “Permission to dance” EN VIVO

BTS hará la primera presentación de “Permission to dance” en una transmisión en directo por el sitio de streaming de Naver. Además, el grupo de k-pop tendrá una entrevista para el programa especial llamado ’A butterful getaway’.