Christian Nodal se considera bendecido por el éxito profesional y el amor de Belinda y, asegura, está abierto a compartirlo con sus seguidores, en medio de un año lleno de incertidumbre mundial debido a la pandemia.

“Yo me veo muy enamorado durante muchísimos años. Cada vez que hacemos una locura, siempre yo soy el que sube todo, me siento orgulloso de poder crear algo bonito en estos tiempos tan feos”, comentó.

Lo único en lo que no está de acuerdo el músico de 21 años de edad es cuando las personas se escudan en la libertad de expresión para lanzar críticas que buscan herir a las personas.

“Somos figuras públicas y yo estoy abierto a la idea de que siempre habrá críticas pero cuando veo algo simplemente por agredir, digo, debemos entender que hay personas que están vacías y que sacan sus frustraciones a través del celular. Lo llevo normal, simplemente los ignoro y me baso en lo positivo”.

El intérprete no encuentra las palabras para explicar lo que sintió cuando su novia se tatuó sus iniciales, ya que lo considera como una prueba de amor que durará por siempre.

“Para mí significó mucho. A mí me duelen los tatuajes, pero ella no tenía ninguno y que se empiece a tatuar cosas de nosotros se me hizo bonito. Es algo para toda la vida”, compartió.

El ganador del Latin Grammy se encuentra promocionando su más reciente EP, AYAYAY!, Parte 2, y consta de siete temas, entre ellos, su éxito “Se me olvidó” y que está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales.

“Este ya es el cierre del disco que, por la pandemia, tuve que partir en dos. Es la manera que tenemos como artistas para hacer que el mundo se divierta, que tenga más amor y distracción a través de la música, por eso quise adelantar mi disco”.