Tras el despido de Johnny Depp de la saga “Animales Fantásticos 3”, muchos fans han reclamado que Warner haga lo mismo la ex esposa del actor, Amber Heard, y que ella también sea apartada de la saga Aquaman y el resto de películas del Universo DC.

Después de que la petición que reclamaba su salida superara el millón de firmas, la actriz que interpreta a Mera ha asegurado que estará en la secuela de Aquaman junto a Jason Momoa y desacreditado estas peticiones que considera “campañas pagadas.

Más de un millón de fans se han adherido a la petición articulada a través de Charge.org y titulada ‘Eliminar a Amber Heard de Aquaman 2’ en la que se destaca que Heard también ha sido acusada de malos tratos por parte de Depp y que, en consecuencia, ella también debería ser despedida por parte de Warner Bros.

Sin embargo, en una entrevista con Entertainment Weekly, la actriz que interpreta a Mera ha salido al paso de los rumores que circulan por la red, para dar por segura su presencia en la secuela de Aquaman. “Estoy muy emocionada por la cantidad de amor y aprecio de los fans que Aquaman ha adquirido”, señaló Heard.

“Ha generado mucha emoción por ver a Aquaman y Mera, y eso significa que volveremos. Estoy muy emocionada por volver a filmar”, prosigue la actriz que no duda de su continuidad en la saga que dirige James Wan.

Interrogada por las reacciones desatadas en su contra en la red tras el despido de Depp y por la petición firmada por más de un millón de fans, la actriz considera estos movimientos como parte de una campaña de ‘astroturfing’, unas prácticas de propaganda y acciones de comunicación que, simulando un presunto origen espontáneo, están perfectamente orquestadas y preparadas para influir en la opinión pública.

Así, Heard no da pábulo a estas peticiones y asegura que son “rumores y campañas pagados en las redes sociales que no dictan las decisiones de casting porque no tienen base en la realidad”.

“Solo los fans hicieron realidad Aquaman y Aquaman 2, y estoy muy emocionada por empezar el rodaje el próximo año”, sentenció.

La próxima aventura en solitario del DCEU protagonizada por Jason Momoa y, salvo cambio de planes, por Amber Heard como Mera, tiene previsto su estreno el 16 de diciembre de 2022.