En días pasado se filtraron imágenes donde, supuestamente, Stephanie Valenzuela no presentaba signos de violencia por parte del actor Eleazar Gómez.

Tras ello, algunas personas señalaron que se trataba de un montaje por parte de la modelo, por lo cual ella decidió romper el silencio y hablar para una revista de espectáculos de circulación nacional.

Asimismo, la prima de Eleazar Gómez además se aventuró a pedirle a la víctima que “lo perdonara”.

Ante todo esto, Stephanie Valenzuela, mejor conocida como Tefi, le pidió a los medios que dejaran de justificar al detenido por el delito de violencia familiar equiparada y a la familia del imputado le pidió que en lugar de tratar de buscar su perdón, ayudaran a Eleazar con terapías psicológicas, pues esta no es la primera vez que el actor se enfrenta a este tipo de acusaciones.

“No me voy a desgastar en eso’, dijo respecto a las declaraciones que la prima de Eleazar dio al asegurar que no presentaba ninguna herida y agregó: “Hay cuatro mujeres que él ha maltratado, hay pruebas, hay médicos legistas, no puedes decir ahora que la culpa es de ellas. Como familia y por el amor que le tienen, es tiempo de que se den cuenta de que necesitan ayudarlo. A mí me parte el corazón porque sé que su mamá no está bien de salud, pero si él no pensó en ella y en las consecuencias, yo no tengo por qué sentirme mal’.