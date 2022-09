Todo pintaba para ser una reunión decisiva para definir el futuro de Milan y Sasha, sin embargo la última comparecencia de Shakira con Gerard Piqué terminó en caos. Pasadas las 18:00 horas, llegaron por separado al despacho del abogado Ramón Tamborero, cada uno acompañado por su equipo legal, en lo que fue su primer cara a cara desde su ruptura. Los medios especulaban con que las estrellas llegarían finalmente a un acuerdo amistoso por la custodia de sus hijos, pero las condiciones que la barranquillera exigió en la asamblea, pusieron furioso al futbolista del Barcelona y una vez más, no se acordó nada.

Shakira arribó al despacho situado en la plaza Francesc Macià de Barcelona, aproximadamente 10 minutos después que Gerard Piqué. La colombiana se presentó con un cambio de look, que la hacía ver renovada y que fue muy aplaudido por sus seguidores en redes sociales, mientras que al central culé se le vio paseando de la mano de su nueva novia, Clara Chía Martí, justo antes de ingresar al lugar.

Lo que según medios como ‘La Vanguardia’, sería una última y definitiva reunión para definir la custodia de sus hijos, culminó con un Gerard Piqué furioso por la “cantidad de cláusulas” que planteó la intérprete de ‘Monotonía’, su nueva canción a dueto con Ozuna que será lanzada en las próximas semanas. Y es que se reporta que las negociaciones fueron álgidas y resultó imposible llegar a un acuerdo por las múltiples condiciones que la cantante colombiana le exigió al futbolista y su bufete de abogados.

Estas son las condiciones que Shakira exigió a Gerard Piqué por la custodia de sus hijos

Tras algunas horas de pláticas, los abogados de la colombiana pusieron furioso al defensor blaugrana, quién se levantó de su silla y abandonó el lugar. Las condiciones que le exigió su ex pareja para la custodia de Milan y Sasha lo hicieron perder la paciencia y de acuerdo al diario español, ya está harto de las interminables contraofertas. El defensor legal del futbolista, Ramón Tamborero, confirmó que este no fue el último encuntro, ya que no pudieron llegar a una solución amigable.

Una de las condiciones innegociables que exigió Shakira a Gerard Piqué, fue que la dejara mudarse a Miami con sus hijos. Cabe recordar que se rumora que los pequeños se llevan muy bien con Clara Chía Martí y conviven con la nueva novia de su papá continuamente en la empresa Kosmos. Situación que tiene desesperada a la barranquillera y por la que quiere apresurar su viaje a territorio estadounidense.

Pero Piqué no está dispuesto a ceder ante esta exigencia y no quiere ni escuchar sobre la posibilidad que sus hijos dejen Barcelona, donde tienen a sus amigos, familia y escuela. Además de que la insistencia de Shakira por mudarse a la costa de Estados Unidos lo pone furioso, ya que eso implicaría no formar parte de la vida de Milan y Sasha a diario; a pesar de que pueda visitarlos a menudo y pasar vacaciones con ellos.

En las páginas de este nuevo acuerdo presentado, Gerard Piqué se encontró con otras condiciones que habría tachado de absurdas y que no le favorecen en la custodia de Sasha y Milan; por las que optó por abandonar el recinto sin firmar nada. No solamente el central culé quiere que Shakira y sus hijos permanezcan en Barcelona, ya que a la salida del despacho, cientos de fanáticos esperaron a la colombiana para pedirle que no se vaya.