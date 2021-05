CIUDAD DE MÉXICO.- Disney sigue preparando el desembarco de ‘Luca’, la nueva película de Pixar, en Disney+ para este 18 de junio. Ahora la compañía comparte el make , en la que se muestra cómo el poder de la amistad fue la principal inspiración para la cinta.

En este making of, puede verse cómo esa amistad de la infancia llevó a Enrico Casarosa a trabajar en la industria del cine de animación.

Tuve la suerte de conocer a mi mejor amigo, Alberto, a los 11 años. Era muy apasionado y no paraba de poner a prueba sus miedos. No sé si habría tenido el valor de meterme en la animación de no haber conocido a mi mejor amigo”, confiesa el director del filme en el vídeo