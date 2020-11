La cantante mexicana Danna Paola y la actriz española Ester Expósito se conocieron mientras grababan la serie para Netflix “Élite“, entre ellas surgió una amistad que ha permanecido, pero una reciente fotografía de la mexicana encendió las alarmas de sus seguidores al notar la ausencia de Expósito.

La serie de la plataforma de streaming está por estrenar una cuarta temporada en la que las actrices ya no tendrán participación, a pesar del éxito que tuvieron con sus personajes de Lucrecia Montesinos “Lu” y Carla Rosón “La marquesita”, ambas se despidieron de sus compañeros al terminar la tercera entrega del show.

Pero aunque ya no trabajan juntas, se sabe que Danna y Ester han mantenido una buena amistad, de hecho fue la mexicana quien presentó a Expósito con su actual pareja, el también actor Alejandro Speitzer. Y como olvidar ese beso que encendió las redes y con el que dijeron adiós a la serie que las unió.

Danna Paola, ¿se peleó con Ester Expósito?

A varios meses de haber terminado las grabaciones, Danna Paola recordó al elenco femenino de la serie con una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, en ella se ve a las jóvenes actrices en lo que parece ser una fiesta, sentadas en un sillón y con una decoración oriental al fondo.

https://www.instagram.com/p/CIG6XrqMlHt/?utm_source=ig_embed

La actriz y cantante mexicana está acompañada de Mina El Hammani, quien hace el papel de Nadia Shanaa, Claudia Salas quien interpreta a Rebeka de Bormujo Ávalos y Georgina Amorós, quien da vida a Cayetana Grajera; pero la gran ausencia que los seguidores notaron es la de Ester Expósito.

Danna acompañó la publicación con un mensaje en el que les comenta si pueden volver a estar reunidas, además de afirmar que las extraña mucho, pero la gran pregunta es, dónde está Expósito, acaso es que las actrices se pelearon.

Los seguidores no han parado de preguntar por qué no está la actriz que le diera a vida a Carla en la serie, y las especulaciones entre una posible pelea no se han hecho esperar, aunque todavía no hay nada confirmado por ninguna de las talentosas jóvenes.